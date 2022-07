Klaus steht gegen Kaan-Marienborn im Club-Tor

Vor dem Pokalspiel gegen Regionalligist Kaan-Marienborn gab Club-Trainer Robert Klauß bekannt, dass Ersatztorhüter Carl Klaus zwischen den Pfosten stehen wird. In Siegen erwartet er einen kompakt verteidigenden Gegner.

Der 1. FC Nürnberg reist am Samstag mit knapp 2500 Gästefans zur ersten Pokalrunde zum 1. FC Kaan-Marienborn. Dabei kann der Zweitligist auch auf "königsblaue Unterstützung" zählen: Zahlreiche Fans des befreundeten FC Schalke 04 werden wohl die kurze Strecke nach Siegen auf sich nehmen.

Dort erwartet FCN-Coach Robert Klauß einen Gegner, der in seiner Spielweise und Taktik variabel aufgestellt ist und für gewohnt "kompakt verteidigt". Seine Mannschaft müsse von Anfang an verhindern, die Euphorie beim Gegner aufkommen zu lassen, die seit dem Regionalliga-Aufstieg in der Vorsaison bestehe. Als Schlüsselspieler machte er den schnellen Kyere und den erfahrenen Schauerte aus, in der Offensive konnte sich Stürmer Hammel mit zwei Toren beim Liga-Auftakt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach warmschießen.

Nürnberger fällt aus, Duman wahrscheinlichster Ersatz

Gegen den Regionalligisten wird dem Club neben Köpke, Schleimer und Tempelmann Mittelfeldspieler Nürnberger fehlen, der mit einer Reizung im Fuß ausfällt. Diese habe er sich bereits vor dem Derby gegen Fürth zugezogen, zur kommenden Woche erwarte Klauß den 23-Jährigen zurück im Training. Gegen Kaan-Marienborn sind mehrere Optionen denkbar, um Nürnberger zu ersetzen. Bleibt es bei der Grundordnung mit Raute, wird Duman starten. Sollte es eine Dreierkette in der Abwehr oder eine Doppelsechs werden, sieht Klauß aber auch andere Optionen.

Eine Frage hat der Trainer allerdings bereits geklärt: Wenn der 1. FC Nürnberg am Freitag um 18 Uhr in den DFB-Pokal startet, wird wie in der vorherigen Pokal-Saison Carl Klaus das Tor hüten. "Das haben wir so besprochen, dass er das Spiel im Pokal in der ersten Runde bekommt", so Klauß.