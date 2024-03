Klaus Fischer: "Beckenbauer hat abgewunken, also volle Pulle bis zum Abpfiff"

An diesem Freitag bestreitet der FC Bayern als erster Klub sein 2000. Bundesligaspiel, wenn er beim SC Freiburg antritt. Die höchste Niederlage in bislang 1999 Partien setzte es am 9. Spieltag der Saison 1976/77 gegen Schalke. S04-Stürmer Klaus Fischer (74) erinnert sich.

Einer der größten Torjäger in der Geschichte des FC Schalke 04: Klaus Fischer. IMAGO/Revierfoto