Klatsche für Alba - Meister Ulm schließt zur Spitze auf

Während sich die Bayern zurückmeldeten, erlebte Alba Berlin einen düsteren Sonntag. Meister Ulm setzte seinen starken Saisonstart in Würzburg fort.

Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat in der BBL eine bemerkenswert deutliche Heimschlappe kassiert und damit an Boden im Fernduell mit Titelverteidiger ratiopharm Ulm verloren. Die Hauptstädter mussten sich klar mit 75:108 (37:57) Syntainics MBC aus Weißenfels geschlagen geben und verloren dabei jedes der vier Viertel. Die Gäste trafen über 60 Prozent ihrer Würfe und kontrollierten den Euroleague-Teilnehmer in allen Belangen.

Der im Sommer stark geschwächte Meister Ulm hingegen ist weiter auf Erfolgskurs. Das knappe 88:83 (45:41) bei den Würzburg Baskets wurde zu einer mühevollen Angelegenheit, doch die Mannschaft von Trainer Anton Gavel wahrte in den Schlusssekunden die Nerven. Ulm und Überraschungsteam Niners Chemnitz befinden sich mit je sieben Siegen aus acht Partien derzeit an der Ligaspitze. Chemnitz hatte seine bisher einzige Niederlage am ersten Spieltag gegen Ulm kassiert.

Am Nachmittag hatten die Basketballer des FC Bayern München ihren Negativtrend gestoppt und in der Bundesliga ein Erfolgserlebnis eingefahren. Die Mannschaft von Pablo Laso bezwang die MHP Riesen Ludwigsburg am Sonntag in eigener Halle mit 92:84 (39:27). Vizemeister Telekom Baskets Bonn ließ derweil Gastgeber BG Göttingen beim 101:77 (50:35) keine Chance. Der Champions-League-Sieger steht nun wie die Bayern bei einer 5:3-Bilanz, die BG (1:5) muss weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Als Topscorer bei den Gästen um Trainer Roel Moors, der zur aktuellen Saison von Göttingen zu den Telekom Baskets gegangen war, kam Savion Flagg auf 23 Punkte.