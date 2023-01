"Klassischer Stürmertyp": Darmstadt angelt sich Stojilkovic

Angreifer Filip Stojilkovic wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Sion zum SV Darmstadt 98. Bei den Lilien unterzeichnete der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2027.

Der SV Darmstadt rüstet im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg personell nach und verstärkt sich im Sturm. Filip Stojilkovic, der beim FC Zürich und der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde, kam in der laufenden Spielzeit zu 21 Pflichtspiel-Einsätzen für den FC Sion, in denen er sechs Tore erzielte und drei weitere vorbereitete.

"Wir sind froh, dass wir Filip Stojilkovic verpflichten konnten, und glücklich, dass es nach langer Vorlaufzeit nun mit dem Transfer geklappt hat", wird Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit dem Spieler sind wir immer im engen und positiven Austausch geblieben, nun konnten wir auch mit dem FC Sion eine für beide Seiten vernünftige Lösung finden. Mit der Verpflichtung gehen wir unseren Weg, junge Spieler mit Qualität und Potenzial von Darmstadt 98 zu überzeugen, konsequent weiter."

"Von außen wirkt die Mannschaft sehr verschworen"

"Ich wollte unbedingt zu den Lilien und bin total happy, dass es endlich hingehauen hat. Die Gespräche mit den Beteiligten in Darmstadt haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben und auch den Weg des Klubs verfolge ich nicht erst seit gestern", sagt Stojilkovic. "Von außen wirkt die Mannschaft sehr verschworen und gefestigt, deshalb kann ich es kaum erwarten, auch künftig ein Part dieses Teams zu sein. Natürlich ist es mein Ziel, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Lilien weiterhin in der Erfolgsspur bleiben."

Die Darmstädter befinden sich in der Tat in der Erfolgsspur. Zum Rückrundenauftakt gewannen die Lilien mit 2:0 gegen den SSV Jahn Regensburg und grüßen weiter von der Tabellenspitze.

"Klassischer Stürmertyp"

Trainer Torsten Lieberknecht freut sich über "einen klassischen Stürmertyp, der unserem Kader zusätzliche Qualität verleiht. Er ist ein talentierter Spieler und noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt, weshalb wir der Überzeugung sind, dass er uns nach einer Eingewöhnungsphase weiterhelfen kann".