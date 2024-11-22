Klassiker im Nations-League-Viertelfinale: Italien fordert das DFB-Team

Seit Freitag kennt die DFB-Elf ihren Gegner im neu eingeführten Nations-League-Viertelfinale: Im nächsten März geht es gegen Italien. Eine Revanche mit Spanien im Finale ist im Bereich des Möglichen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr bemerkenswertes Kalenderjahr 2024 mit starken Auftritten in der Nations League passend abgerundet. In einer Gruppe mit den Niederländern, Ungarn und Bosnien-Herzegowina landete die DFB-Elf deutlich auf Platz eins. 14 Punkte aus sechs Spielen waren unerreicht, lediglich Oranje (neun Zähler) konnte da noch einigermaßen mithalten.

Schon mit dem berauschenden 7:0 gegen Bosnien in Freiburg hatte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Gruppensieg festgezurrt. Damit stand bereits vor der Auslosung fest, dass der Weltmeister von 2014 im Viertelfinale entweder auf Italien, Kroatien oder Dänemark - also einen der drei Zweitplatzierten - treffen wird.

Die Auslosung in Nyon am Freitag ergab nun, dass es für Jamal Musiala & Co. gegen Italien geht. Die Squadra Azzurra hatte ihre Nations-League-Gruppe bis zum letzten Spieltag angeführt, ehe Frankreich mit einem 3:1-Auswärtssieg in San Siro doch noch am Europameister von 2021 vorbeizog. Die Gruppensieger - so also auch Deutschland - müssen zunächst auswärts antreten und haben im Viertelfinal-Rückspiel Heimrecht.

In den anderen drei Viertelfinals trifft Frankreich auf Kroatien, Portugal auf Dänemark und Europameister sowie Titelverteidiger Spanien auf die Niederlande.

Eines steht vor dem deutschen Duell mit Italien schon jetzt fest: Im Hinspiel wird definitiv Leverkusens Juwel Florian Wirtz fehlen, der sich beim 1:1 in Ungarn zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase eine völlig unnötige Gelbe Karte eingehandelt hatte und nun gesperrt ist - durchaus zum Ärger von Nagelsmann und Musiala.

Podcast Die Nations League: Relevant oder egal? Seit 2018 gibt es die Nations League, nach wie vor ist sie umstritten. Heute wollen wir mit kicker-Redakteur Niklas Baumgart die Frage klären: Nations League- ist das gut oder kann das weg? alle Folgen

Revanche mit Spanien im Finale?

Nach den Viertelfinals, die am 20. und 23. März 2025 steigen, wurden auch noch die daraus resultierenden möglichen Halbfinalpaarungen gezogen. Der weitere Turnierverlauf ist damit schon vorbestimmt. Deutschland träfe im Falle des Weiterkommens auf den Sieger der Partie Dänemark-Portugal, im anderen Halbfinale stehen sich die Sieger der Vergleiche Niederlande-Spanien und Kroatien-Frankreich gegenüber.

Eine Besonderheit gibt es: Im Gegensatz zum in dieser Saison neu eingeführten Viertelfinale, das jeweils in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, gehen Halbfinale und Endspiel im K.-o.-Modus über die Bühne. Eine DFB-Revanche mit Spanien im Finale ist im Bereich des Möglichen.