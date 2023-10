Klassenprimus Hürzeler: "Dann würden wir nur stagnieren"

Spitzenreiter FC St. Pauli gastiert nach vier Siegen in Folge am Samstag beim SC Paderborn. Chefcoach Fabian Hürzeler aber warnt, nicht nur vor dem Gegner.

Nach vier Siegen in Folge startet der FC St. Pauli nach der Länderspielpause am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) in Ostwestfalen in den 10. Spieltag. Die Kiez-Kicker sind zu Gast beim Tabellensiebten SC Paderborn.

Personell sieht es gut aus bei den Hanseaten nach den vielen Länderspielabstellungen. "Es sind alle gesund wiedergekommen. Einige müde und erschöpft, weil sie viel gespielt haben. Andere haben weniger gespielt. Alle Spieler, die Anfang der Woche noch gefehlt haben, sind mit Ausnahme von Sören Ahlers, der noch leichte Adduktorenprobleme hat, zurück im Training", sagte Chefcoach Fabian Hürzeler am heutigen Donnerstag auf der Pressekonferenz.

"Alle bereit und in guter Verfassung"

"Jetzt haben wir wirklich alle Spieler fit und einsatzfähig an Bord. Ich habe die Qual der Wahl, die richtige Entscheidung zu treffen, wer in Paderborn aufläuft und in den Kader kommt", so Hürzeler. "Für mich ist es schön zu sehen, dass alle bereit und in guter Verfassung sind und alle den Konkurrenzkampf beleben können. Wir werden mit Blick auf die englische Woche alle brauchen. Da wird es wichtig sein, dass alle sowohl körperlich als auch mental sofort bereit sind."

"Sie haben einen guten Mix und eine sehr gute Balance"

Denn der Coach zollt dem Rivalen großen Respekt. "Sie sind eine sehr spielstarke Mannschaft, die es schafft, das Feld sehr breit und tief zu machen. Sie haben einen guten Mix und eine sehr gute Balance in ihrer Mannschaft", sagt Hürzeler. "Durch eine gute Positionierung schaffen sie es, immer wieder Räume frei zuziehen, die sie dann gut bespielen. Sie haben klare Abläufe, man kann eine klare Idee sehen. Für uns wird es eine große Herausforderung."

"Der Mensch hört lieber Lob als Kritik"

Dass die Hanseaten von dem Platz an der Sonne grüßen und als Aufstiegsfavorit gehandelt werden, fährt Hürzeler klein. "Der Mensch hört lieber Lob als Kritik, das liegt in der Natur des Menschen. Trotzdem bin ich jemand, der das nicht groß an sich heranlässt. Mir ist wichtig, dass wir unseren eigenen Weg gehen und wir unseren Prozess weiter verfolgen", erläutert der Trainer. "Wenn die Mannschaft nur Lob, auch von mir, hört, dann würden wir irgendwann stagnieren."

Hürzeler fordert seine Protagonisten: "Wir müssen noch mehr investieren und noch einen Schritt mehr gehen. Wir haben das bisher Erreichte nur durch intensive Arbeit geschafft." Hören seine Profis? Dann stünde der Aufstieg vor der Tür.