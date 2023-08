Klassenerhalt zum Jubiläum? Dafür muss der TSV Neudrossenfeld "schnell lernen"

Der TSV Neudrossenfeld feiert in dieser Spielzeit 100. Jubiläum. Der Aufsteiger aus Oberfranken will auch deshalb unbedingt die Bayernliga halten. Dafür, weiß Trainer Markus Taschner, muss sein Team allerdings schnell lernen.

Groß war der Jubel Ende der vergangenen Saison in Neudrossenfeld, denn nach acht Jahren kehrte der TSV zurück in die Bayernliga. War das gleiche Abenteuer 2015 nach nur einer Saison wieder beendet, möchten sich die Oberfranken nun in der Liga etablieren. "Für uns als Mannschaft sowie für den gesamten Verein ist es eine große Herausforderung die Bayernliga zu bestreiten", führt Trainer Markus Taschner die Ziele in einem für den TSV besonderen Jahr aus, "daher wollen wir natürlich die Liga halten - gerade im 100. Jahr des Vereinsbestehens wäre das ein toller Erfolg. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir schnell lernen - schließlich haben wir die erhöhte Qualität in der Bayernliga in Form von besserer individueller Klasse, aber auch einer härteren und robusteren Zweikampfführung bereits kennengelernt."

Lerneffekt gegen den Tabellenführer

Insbesondere das vergangene Heimspiel erwies sich für die Oberfranken als ein solches Kennenlernen der Qualität - 1:4 hieß es nämlich nach 90 Minuten gegen den Tabellenführer aus Cham. "In Summe war das ein verdienter Sieg für die Gäste", erweist sich Taschner als fairer Verlierer, "der ASV war abgezockter und insgesamt die reifere Mannschaft mit sehr guten Individualisten in vorderster Front. Wir sind ein bisschen ins offene Messer gelaufen, weil wir mitspielen wollten - aus diesem Grund geht das Ergebnis in Ordnung." Trotz der deutlichen Niederlage hofft man beim TSV auf einen gewissen Lerneffekt bei der Mannschaft - besonders, weil der Großteil des Kaders in der fünftklassigen Bayernliga Neuland bestreitet. "Für die Spieler, die die Liga noch nicht gespielt haben, aber auch für mich als Trainer gilt es möglichst viel aufzusaugen - nur dann können wir uns etablieren und unser Ziel in einer sehr gut besetzten Liga erreichen."

In der Liga geht es gleich am Freitag mit dem nächsten Heimspiel weiter - Gegner am Weinberg ist der FC Ingolstadt II. "Da wartet einer der spielstärksten Gegner der noch jungen Saison", kennt Taschner die Stärken der Oberbayern durch Videostudium, "wie viele zweite Mannschaften haben die Ingolstädter sehr gut ausgebildete und technisch versierte Spieler in ihren Reihen. Für uns gilt es körperlich dagegenzuhalten und an unsere Leistungsgrenze zu kommen, wenn wir etwas Zählbares holen wollen." Gelingt dieses Unterfangen, würden die Neudrossenfelder endlich auch die ersten Punkte auf heimischen Platz sammeln - neben Cham gingen die Partien gegen Coburg (0:2) und Neumarkt (0:2) nämlich ebenso verloren.

Stabiler Defensive fehlt offensiver Tatendrang

Eine Blockade bei Heimspielen erwartet man beim TSV jedoch nicht, sondern will sich vielmehr auf die eigenen Stärken konzentrieren. "Wir stehen defensiv - mit Ausnahme vom Spiel gegen Cham - ganz gut und hatten vor dem Wochenende lediglich fünf Gegentore in fünf Spielen kassiert. Wie auch im letzten Jahr arbeiten wir einfach sehr gut gegen den Ball und verteidigen als Mannschaft geschlossen", lobt Taschner die Einsatzbereitschaft seiner Truppe, moniert bei sechs Toren in sechs Spielen aber gleichzeitig die fehlende Durchschlagskraft im Angriff. "Offensiv lassen wir aktuell ein wenig den Zug zum Tor vermissen. Mir fehlt die letzte Entschlossenheit zum Tor zu ziehen oder das Eins-gegen-Eins zu nehmen - kurzum: Wir sind noch zu wenig zielstrebig."

Ob die Oberfranken die offensiven Probleme bereits am Freitag überwinden können, wird sich zeigen. Anreiz einen Sieg einzufahren, besteht jedoch auch aus einem weiteren Grund: Schließlich ist der Ingolstädter Trainer Thomas Karg ein früherer Studienkollege von Markus Taschner. Bei einem Kaltgetränk und mit drei Punkten im Gepäck würde sich da natürlich leichter über frühere Tage und Fußball fachsimpeln lassen.