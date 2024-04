Klassenerhalt winkt: Jobgarantie für Altach-Trainer Standfest

Joachim Standfest wird auch in der kommenden Saison Trainer des SCR Altach sein.

Die Bundesliga-Partie zwischen Austria Wien und dem SCR Altach hat zwar am Freitag keinen Sieger gezeitigt (2:2). Aber wer in die Gesichter beider Trainer sah, war geneigt zu glauben, dass die Gäste aus Vorarlberg in Favoriten drei Punkte gewonnen hatten. Während Austria-Coach Michael Wimmer sichtlich angefressen war, strahlte Joachim Standfest. Zwei Mal hatte sein Team einen Rückstand aufgeholt. Danach erhielt er von Geschäftsführer Christoph Längle eine Jobgarantie.

Standfest bleibt damit auch für die kommende Saison Trainer bei den Rheindörflern. "Das ist natürlich sehr nett. Aber eine Jobgarantie gibt es im Fußball nicht. Wenn du in dem Geschäft drinnen bist, musst du mit dem leben können", war sich der 43-jährige Steirer bewusst. Die Freude über die Rückendeckung von der Klubspitze war trotzdem groß. "Die sehen, wie wir arbeiten, dass die Mannschaft einen Kern hat, der nicht auseinanderbricht, wenn es einmal reinregnet. Das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum ich die Unterstützung vom Verein habe. Darauf bin ich sehr stolz."

Altach schlägt zweimal zurück

Seiner Mannschaft machte Standfest ein "großes Kompliment. Der Punkt ist absolut verdient." Mike-Steven Bähre via Foulelfmeter und Lukas Fadinger kurz vor Schluss hatten jeweils nur wenige Minuten nach den Toren der "Veilchen" passend geantwortet. Daher stimmte aus Sicht der Altacher diesmal nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis.

Zwar ist der Abstieg für die Altacher rechnerisch noch möglich, sollte Schlusslicht Austria Lustenau am Samstag aber bei der WSG Tirol verlieren, ist der Deckel drauf. "Das war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt", meinte daher Paul Koller. Der 22-jährige Verteidiger hat sich im Ländle in die Notizbücher diverser Clubs gespielt. "Pauli hat eine große Zukunft vor sich", war sich Standfest sicher. "Ein junger Österreicher, der Linksfuß und linker Innenverteidiger ist, mit Qualität - die kannst du an einer Hand abzählen." Der -U21-Teamspieler zeigte sich in Sachen Zukunft offen. "Altach ist ein Ausbilder-Verein, ich glaube das hat jetzt gut funktioniert. Schauen wir mal", so Koller.

Lesen Sie auch: "Das ist unerklärlich": Ratloser Austria-Coach Wimmer hadert nach Selbstfaller