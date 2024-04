Klassenerhalt in Darmstadt hätte für Schmidt & Co. einen faden Beigeschmack

Es ist kein Geheimnis mehr in Fußball-Deutschland, dass Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht und Heidenheims Übungsleiter Frank Schmidt miteinander befreundet sind. Am späten Sonntagabend treffen sie mit ihren Teams im Schicksalsspiel für beide Mannschaften direkt aufeinander, mit gänzlich anderen Voraussetzungen. Im Schwäbischen könnte man vom "Gschmäckle" sprechen, den ein Sieg der Heidenheimer bedeuten würde.

Sollten die Heidenheimer gewinnen und damit den von Schmidt schon mehrfach "einen Sieg", den man noch für den Klassenerhalt benötige, holen, dann wäre auf der anderen Seite auch amtlich, dass Darmstadt in die 2. Liga absteigt. Den Klassenerhalt feiern, während der Freund soeben abgestiegen ist, das hätte zweifellos ein "Gschmäckle", also einen faden Beigeschmack, für alle Nicht-Schwaben. Etwaige Feierlichkeiten der Heidenheimer, wenn es aus Sicht des FCH zum günstigsten Fall kommen sollte, gebe es nicht. "Das verbietet sich auch", sagt Schmidt vehement. Er bestätigte aber auf Nachfrage, natürlich wegen seiner Freundschaft zu Lieberknecht, dass es sicherlich ein komisches Gefühl sein würde. "Es war schon etwas Besonderes im vergangenen Jahr, dass Darmstadt und Heidenheim zusammen aufgestiegen sind, weil es einige Parallelen gibt. Beide wollten die Klasse halten und ich hätte mir gewünscht, dass es beide Mannschaften schaffen."

Nicht mit dabei sein werden in Darmstadt Omar Traoré, der sich bei der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig die fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte. Bitter: der etatmäßige Ersatz, der diese Position ohnehin jahrelang innehatte, Marnon Busch, fällt mit Kniebeschwerden aus. Norman Theuerkauf wäre ein natürlicher Reflex, den Schmidt auch abnickte, aber dazu sagte: "So viele Optionen haben wir logischerweise nicht mehr. Müssen wir schauen, ob wir da einen Linksfuß herüberstellen - aber es gibt noch eine andere", sagt Schmidt grinsend. Auch Mittelfeldmann Kevin Sessa hat diese Position schon einige Male bekleidet. Er würde dann aber nach zuletzt guten Leistungen im Mittelfeld fehlen.

Ebenfalls fehlen wird erneut Adrian Beck mit Beschwerden am Sprunggelenk sowie Lennard Maloney, der in der Partie gegen Leipzig unglücklich auf die Schulter gefallen war. Hier gab Heidenheims Trainer aber vorsichtig Entwarnung, dass der amerikanische Nationalspieler in dieser Saison durchaus noch einmal eingesetzt werden könnte. "Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, dass es von gestern auf heute deutlich besser geworden sei. Da habe ich schon gedacht, dass er damit sagen will, dass er Sonntag spielen kann", scherzt Schmidt. In der nächsten Woche aber könnte es durchaus schon wieder zu einem Einsatz Maloneys kommen.

Darmstadt-Sieg zur rechten Zeit für den FCH

Der Sieg der Darmstädter im Kellerduell gegen Köln spielt dem FCH womöglich in die Karten, den Gegner nicht doch noch unterbewusst zu unterschätzen, wenngleich eine solche Herangehensweise ohnehin nicht in der Natur der Heidenheimer läge. Darmstadt habe gegen Köln bewiesen, dass es die Saison sicherlich nicht einfach abschenken wird, schärft auch Schmidt noch einmal alle Sinne in seinem Team. "Deswegen erwarten wir einen Gegner, der versuchen wird, gegen uns zu gewinnen".

Etwaige Planungen habe man nicht vorgenommen, in Heidenheim möchte man sich einzig und allein auf dieses nächste Spiel konzentrieren, wenngleich das - den Klassenerhalt vor Augen - sicher schwieriger sein dürfte als sonst. "Da wir das letzte Spiel des Spieltags bestreiten, kann es zu dieser Konstellation kommen, dass wir bei einem Sieg sicher durch wären. Das bringt uns aber doch nichts, wenn wir jetzt im Vorfeld spekulieren", sagt Heidenheims Trainer. "Es kann so kommen. Wenn das aber nicht so kommt, dann werden wir es nächste Woche probieren."

Heidenheim hat es als Aufsteiger nahezu die gesamte Saison über geschafft, nichts mit den hinteren Tabellenplätzen zu tun zu haben, was beachtlich ist, fast schon unspannend. Doch Schmidt versichert, dass innerhalb der Mannschaft durchaus noch Spannung vorhanden sei, das spüre und sehe er stets in den Trainings. "Da denkt keiner, dass der Drops schon gelutscht ist. Jeder weiß, dass wir weitermachen müssen. Und wenn man ein bisschen zurückschaut, dann weiß man, wie schwer jeder einzelne Sieg von uns gewesen ist", macht sich Schmidt keinerlei Sorgen, dass man sich beim FCH schon zu sehr an die Bundesliga gewöhnt haben könnte. Über 1000 Heidenheimer Fans werden den FCH mit nach Darmstadt begleiten, von irgendwelchen Fanaktivitäten im Falle des Klassenerhalts wisse man beim Verein jedoch nichts.

Ausgeruht in ein emotionsgeladenes Spiel

Schmidt rechnet mit einem intensiven und emotionalen Spiel, weswegen die etwas längere Pause seiner Mannschaft umso mehr gutgetan habe. "Wir brauchen maximale körperliche Voraussetzungen, um dieses Spiel zu spielen", sagt Schmidt. Die hat der FCGH gemeinhin - und vielleicht schafft er bereits am Sonntag etwas nie Dagewesenes, wieder einmal.