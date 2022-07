Klaß sorgt für ersten Schock bei gelungenem RWO-Auftakt

Rot-Weiß Oberhausen musste noch vor dem Auftakt gegen Alemannia Aachen einen ersten Schock verdauen, Verteidiger Nico Klaß verletzte sich beim Aufwärmen heftig. Dennoch ist RWO der Auftakt gelungen.

Am Tag danach sah sich Rot-Weiß Oberhausens Trainer Mike Terranova (45) den Drittliga-Auftakt vom inzwischen entflogenen Konkurrenten Rot-Weiss Essen an, seine Gedanken kreisten aber immer noch um das 2:1 seiner Kleeblätter gegen Alemannia Aachen: "Der Sieg war enorm wichtig für uns, zumal wir sofort beweisen mussten, unvermutete Rückschläge verkraften zu können."

Minuten vor dem Anstoß am Freitagabend war Innenverteidiger Nico Klaß (25) beim Aufwärmen umgeknickt und hatte eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten. "Der betroffene Fuß war als solcher am Samstagvormittag kaum noch zu erkennen", grauste sich der Trainer, den nun eine neue Sorge plagt: "War haben zwar viele Abwehrspieler, aber etliche von ihnen sind so jung, dass wir jeden Ausfall fürchten müssen."

Das fiel gegen Aachen noch nicht auf, weil für Klaß der auf der Sechser-Position vorgesehene Tanju Öztürk (ab Dienstag 33) in die Innenverteidigung rückte. Dessen Platz nahm Glody Ngyombo (24) ein. Der Ex-Straelener spielte seinen Part so gut, dass er an einer Torvorbereitung (2:0) beteiligt war. Bisweilen präsentierte sich der Neuzugang aber auch zu ungestüm. "Der von ihm verursachte Strafstoß war völlig überflüssig und hat Aachen zurück ins Spiel gebracht", zürnte Terranova, der darüber hinaus allerdings viele gute Eindrücke sammeln durfte.

Beachtlich war doch vor allem, dass RWO trotz drückender Feldüberlegenheit der Alemannen und der umformierten Defensive kaum Chancen zuließ, stattdessen mit dem gerade 19-jährigen Kilian Skolik brandgefährliche Konter lief. Skoliks Sturmläufe führten Terranova bereits zu konkreten Überlegungen: "Gegen Gladbach könnte er am Sonntag von Anfang an spielen. Er ist mit seiner Länge und Schnelligkeit ein Ausnahmetalent aus unserer eigenen Jugend."

Dass er umbauen wird, daran ließ der Coach, der mit dem 2:1 seinen 100. Meisterschaftssieg mit RWO feierte, keinen Zweifel. Während neben der Innenverteidigung die rechte Seite mit dem überragenden Nils Winter (28) und einem starken Kelvin Lunga (28) - wie Ngyombo in diesem Sommer von Ligakonkurrent SV Straelen gekommen - glänzte, blieb die linke Seite noch stumpf. Anton Heinz (24) agierte zu zaghaft, Leroy Mickels (27) blieb gegen Aachen oft zu verspielt. Immerhin: Rekonvaleszent Jan-Lucas Dorow (29) dürfte in Gladbach schon einsatzbereit sein.