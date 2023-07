Klartext von Laporta: Warum Messi nicht nach Barcelona zurückkehrte

Lionel Messi spielt bald bei Inter Miami. Viele Barcelona-Fans hatten gehofft, der verlorene Sohn würde zurückkehren. Präsident Joan Laporta erklärte nun, warum es nicht dazu kam.

Alte Bekannte: Lionel Messi 2009 mit Joan Laporta bei seiner ersten Amtszeit als Barcelona-Präsident. AFP via Getty Images

Pfiffe gegen Lionel Messi? Das hatte es bei Barcelona in 21 Jahren nicht gegeben. Bei Paris fiel der Argentinier hingegen schon im zweiten Jahr in Ungnade. Anfang Juni, beim letzten Spiel des 35-Jährigen für die Franzosen, waren bei der Verlesung der Mannschaftsaufstellung und der anschließenden Meisterzeremonie Pfiffe gegen den Maestro zu hören. "Ich kenne die Gründe nicht, das empfand ich als sehr harsch", meinte damals PSG-Coach Christophe Galtier. Wenige Tage später verkündete Messi seinen Wechsel zu Inter Miami.

Doch warum wurde es nicht Barcelona? Einblicke in die Verhandlungen mit Messi hat nun Joan Laporta gegeben. "Wir hatten eine Vereinbarung mit La Liga, dass wir einen Teil der Mittel, die wir haben, für Messi verwenden“, erklärte Barcelonas Präsident im Interview mit "La Vanguardia". "Das war im Rentabilitätsplan enthalten." Darüber habe der Verein anschließend Lionels Vater und Berater Jorge Messi in Kenntnis gesetzt. "Er sagte mir, dass Leo ein sehr schwieriges Jahr in Paris hinter sich habe und dass er weniger Druck haben wolle. Mit unserer Option hätte er weiterhin unter Druck gestanden, und ich habe seine Entscheidung verstanden."

Barcelona zahlt für Messi noch bis 2025

In die Tasche greifen müssen die Katalanen aber weiterhin für Messi, wie Laporta erklärte. "Was ihm geschuldet wird, ist die Stundung der Lohnkosten, die mit dem vorherigen Vorstand vereinbart wurde und die zu ausstehenden Zahlungen führt, die 2025 enden. Er wird pünktlich bezahlt.“

Laut Marca belaufen sich alleine die Lohnkosten Barcelonas auf 386 Millionen Euro, nimmt man die Leihspieler mit dazu sogar auf 440 Millionen Euro. Die Gesamtschulden werden nach wie vor auf etwa 1,35 Milliarden beziffert. Laporta ist dennoch bemüht, die Gemüter zu beruhigen. Als wir ankamen, war die Lage kritisch, aber wir konnten reagieren und haben den Verein vor dem Bankrott bewahrt", sagt er und fügt hinzu: "Der Verein wird nächstes Jahr wieder auf Touren kommen."

Camp Nou wird billiger - Ansu Fati soll bleiben

Ein ordentliches Sümmchen kostet auch der Umbau des Stadions, auf die Kosten ging Laporta ebenfalls ein. "Wir sind sehr gut dabei, die 1,1 Milliarden, von denen die Rede war, zu reduzieren. Ich denke, wir werden bei 960 Millionen liegen, vielleicht sogar bei 930 Millionen, wenn alles gut läuft", sagte er und stellte klar: "Das Camp Nou wird uns weniger Geld kosten als erwartet." Der Umbau soll bis 2026 abgeschlossen sein, die Kapazität wird sich dann von 99.000 auf 105.000 erhöhen.

Dennoch wartet viel Arbeit auf Deco, der laut Laporta ab Mitte Juli das Amt des Sportdirektors antreten wird. Immerhin: Einen Umbruch wird er offenbar nicht meistern müssen. Es gibt Angebote für Christensen, für Pedri, für Gavi, für Araujo, für ter Stegen, für Ansu Fati, für Raphinha, für Balde. Aber wir sind kein Verkaufsverein", stellte Laporta klar.

Um Ansu Fati kursierten Abwanderungsgerüchte, doch auch der 20-Jährige soll gehalten werden, wenn es nach Laporta geht. "Er soll weitermachen. Er muss sich das Vertrauen von Xavi verdienen." Wenn er aber gehe, "muss er etwas bewirken, denn er hat das Talent dazu".