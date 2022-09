Klartext von Flick: "Die Frage Thomas Müller stellt sich nicht"

Bundestrainer Hansi Flick hat beim vorletzten Spiel vor der schon im November startenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar auf Thomas Müller in der Startelf verzichtet. Ein Wink in Richtung favorisierter Elf?

Kennen und schätzen sich seit langer Zeit: Thomas Müller und Bundestrainer Hansi Flick. IMAGO/Christian Schroedter