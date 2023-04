Klarheit, Teil eins: Marmoush verlässt Wolfsburg

Die Wege von Omar Marmoush und dem VfL Wolfsburg trennen sich im Sommer. Was längst ein offenes Geheimnis war, wurde nun von den Niedersachsen bestätigt. Wohin es den 24-Jährigen zieht, bleibt erst einmal noch offen - alles spricht jedoch für Eintracht Frankfurt.

Was wäre gewesen, wenn…? Zum Beispiel, wenn Omar Marmoush schon früher in dieser Saison diese Einsatzzeit bekommen hätte, die er aktuell hat? Der Stürmer ist mittlerweile gesetzt im Wolfsburger Angriffszentrum, stand in den vergangenen sechs Spielen immer in der Startelf. Das war nicht immer so, weswegen in dem Ägypter der Wunsch wuchs, sich verändern zu wollen. Das tut der 24-Jährge im Sommer, am Dienstag bestätigte der VfL den ablösefreien Abgang des Offensivspielers.

"In offenen und ehrlichen Gesprächen haben beide Seiten ihre Vorstellungen ausgetauscht", erklärt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Im Zuge dieser Gespräche konnte keine Einigung erzielt werden. Für seinen Einsatz im Trikot des VfL bedanken wir uns und wünschen Omar auf seinem weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute."

Die Niedersachsen hatten dem Nationalspieler seines Landes ein Angebot unterbreitet, das finanziell nicht das bieten konnte, was Marmoush vorschwebte. Damit endet der Weg des Stürmers in Wolfsburg, wohin er 2017 von Wadi Degla SC Kairo gekommen war. Zunächst spielte Marmoush in der damaligen U 23 in der Regionalliga, ließ sich zweimal erfolgreich verleihen zum FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart, vermisste bisweilen aber schon das Vertrauen der Trainer in ihn. Nun endet der Vertrag, den Marmoush nicht verlängern will, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Dass diese in Frankfurt liegen, pfeifen die Spatzen schon länger von den Dächern, offiziell ist dies aber noch nicht. Doch auch das dürfte nicht mehr lange dauern. In dieser Saison bestritt Marmoush 29 Pflichtspiele für den VfL, in denen er sechs Treffer erzielte und eines vorbereitete.

Marmoush: "Zeit, einen weiteren Schritt zu gehen"

Der scheidende Stürmer sagt: "Ich hatte eine gute Zeit in Wolfsburg und ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, dass sie mir auch durch die beiden Leihen die Möglichkeit gegeben haben, mich immer weiterzuentwickeln. Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, einen weiteren Schritt zu gehen. Ich werde bis zum Saisonende alles geben, um gemeinsam mit der Mannschaft unsere Ziele zu erreichen."