Klarheit herrscht vor: EM in Deutschland steigt ohne Haaland

Sechs Tore in fünf Qualifikationsspielen halfen nicht: Erling Haaland hat mit seinem Heimatland Norwegen die EM in Deutschland quasi auf dem Sofa verpasst. Der Grund: Israel. Genauer: Israels Niederlage.

In der Qualifikationsgruppe A war Norwegen hinter Favorit Spanien neben Schottland als klarer Anwärter auf einen EM-Startplatz gestartet. Doch letzten Endes verpufften schon am vorletzten Spieltag ohne norwegische Beteiligung die letzten Hoffnungen.

Während die vom ehemaligen Kölner Trainer Staale Solbakken betreuten Skandinavier an diesem 9. Spieltag frei und in der eigenen Staffel mit nur zehn Punkten hinter den bereits qualifizierten Schotten und Spaniern keine Chance mehr hatten, stieg parallel in Gruppe I der Vergleich zwischen Israel und Rumänien.

Warum das wichtig war? Weil Norwegen Schützenhilfe von den Israelis in Form eines Sieges gebraucht hatte. Nur so hätten die Skandinavier ihre Chance auf die Teilnahme an den Play-offs bewahren können. Doch daraus wurde nichts: Israel verlor mit 1:2 und bescherte demzufolge den siegreichen Rumänen als auch der Schweiz (1:1 gegen Kosovo) die EM-Tickets.

Haaland muss bei der EM zusehen

Genau das führte auch dazu, dass Israel als Gruppensieger seiner Nations-League-Gruppe an den Play-offs teilnehmen wird. Hätten sich die Israelis direkt qualifiziert und Rumänien wäre Dritter in der EM-Qualifikationsgruppe geworden, dann wäre Norwegen aufgrund des besseren Abschneidens in der Nations League im Vergleich zu Rumänen in den Play-offs gelandet. Dazu kam es nicht - und Norwegen bleibt bei der EURO nur noch die Zuschauerrolle.

Norwegens Abschlussspiel in der Quali in Schottland am Sonntagabend (20.45 Uhr) wird dadurch nur noch statistischen Wert haben - und der aktuell am Fuß lädierte Haaland als aktueller Triple-Sieger mit Manchester City und Zweiter hinter Lionel Messi beim Ballon d'Or nicht nach Deutschland kommen. Für den 23-jährigen Ex-Dortmunder sicherlich ein persönlicher Rückschlag - und auch dem EM-Publikum wird einer der derzeit besten Torjäger der Welt dadurch abgehen.

Ein anderer Torjäger kann sich dagegen noch Hoffnungen auf die EM machen: Robert Lewandowski und die Polen haben über die Play-offs die Chance auf die Teilnahme in Deutschland.