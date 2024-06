Klarheit für Knorr und die Löwen: Aalborg holt Spielmacher

Dieser Transfer dürfte für Klarheit im Wechsel-Poker um Juri Knorr sorgen: Aalborg Håndbold hat nun die Verpflichtung des portugiesischen Spielmachers Miguel Martins bestätigt.

Der Portugiese Miguel Martins kommt von Pick Szeged (Ungarn) - und hat beim Champions-League-Finalisten Aalborg Håndbold einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der 26-jährige Rückraumspieler wird ab der Saison 2024/25 das rote Trikot tragen. Das gab der dänische Top-Klub am heutigen Freitag (21. Juni) bekannt. Martins wurde bereits seit einigen Wochen als "Zwischenlösung" für Knorr gehandelt. Überraschend ist aber die Vertragslänge: Zwei Jahre statt nur einem Jahr.

Aalborg ist nun mit Martins, Thomas Arnoldsen und Aleks Vlah für die Spielmacher- sowie die linke Rückraum-Position sehr gut aufgestellt. Dazu gibt es noch den Ex-HBL-Profi Lukas Nilsson und Marinus Munk als Alternativen. Mit seinen 1,93 Metern Körpergröße, seiner Schnelligkeit und seiner Durchschlagskraft ist Martins eine weitere starke und noch recht junge Waffe im Rückraum des neuen Teams von Maik Machulla. Der Portugiese hat in der abgelaufenen Saison 52 Tore in der EHF Champions League erzielt.

Vorzeitiger Knorr-Wechsel nun wohl vom Tisch

Damit dürfte ein Wechsel von Juri Knorr in diesem Sommer vom Tisch sein. Der Spielmacher der deutschen Handball-Nationalmannschaft und auch sein aktueller Verein, die Rhein-Neckar Löwen, haben nun mehr Planungssicherheit. Knorr wird die Löwen im Sommer 2025 verlassen. Der 24-Jährige wird mit Aalborg in Verbindung gebracht. Ein vorzeitiger Wechsel nach Dänemark stand auch im Raum. Gerade aufgrund der finanziellen Probleme der Rhein-Neckar Löwen wäre das vorstellbar gewesen.

Martins: Habe großen Respekt vor Machulla

"Als Aalborg Håndbold mich kontaktierte, gab es nicht viel zu überlegen. Ich bin stolz darauf, mich einem Verein anzuschließen, der in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal das Final4 in Köln erreicht hat, was wir hoffentlich in der kommenden Saison wiederholen können", wird Miguel Martins in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Es wird auch spannend sein, von Maik Machulla trainiert zu werden, vor dem ich großen Respekt habe. Ich freue mich sehr darauf, in die Stadt und den Verein zu kommen und nicht zuletzt meine neuen Teamkollegen und die vielen Fans kennenzulernen", so der portugiesische Nationalspieler. Machulla folgt als erster deutscher Cheftrainer der Vereinsgeschichte beim dänischen Meister auf Stefan Madsen.

» Maik Machulla: Aalborg ist eine Riesenchance

"Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, kommt er mit einem reichen Erfahrungsschatz nach Aalborg. (...) Alles in allem erwarten wir, dass er ein weiterer wichtiger Teil unserer Bemühungen sein wird, den Meistertitel zu verteidigen und nicht zuletzt die EHF Champions League in der kommenden Saison wieder zu dominieren", so Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen.

Miguel Martins begann seine Karriere beim FC Porto, für den er von 2013 bis 2021 spielte. Danach wechselte er zu Pick Szeged. Mit den Ungarn wurde er 2021/22 Meister. Für die Nationalmannschaft hat Martins bisher 105 Länderspiele bestritten.