Klares Ziel Regionalliga: Lübbers wird in Lotte ins dritte Jahr gehen

Aktuell segeln die Sportfreunde Lotte auf Kurs Regionalliga. Ein Produkt der Arbeit von Chef-Coach Fabian Lübbers, der genauso wie Teile seines Trainer-Teams beim früheren Drittligisten verlängert haben. Auf dem Feld ist Marc Heider als spielender Co-Trainer ein Erfolgsgarant.

Es ist gar nicht mal so lange da, da waren die Sportfreunde Lotte Teil des Profifußballs, und zwar exakt zwischen 2016 und 2019. Aktuell muss man sich nahe des Autobahnkreuzes mit fünftklassigem Fußball zufriedengeben, doch die aktuelle sportliche Entwicklung lässt schon bald auf eine Rückkehr in die Regionalliga hoffen.

Maßgeblich verantwortlich dafür ist Chef-Coach Fabian Lübbers, der 2022 nach Assistenz-Trainer-Stationen bei Schalke 04 II und dem SV Lippstadt 08, die Sportfreunde aktuell auf Platz 2 der Oberliga Westfalen geführt hat. Wäre dieser Rang schon ausreichend für den Aufstieg, ist Spitzenreiter ASC 09 Dortmund bei einer schon mehr ausgetragenen Partie auch nur einen Punkt entfernt. Grund genug für die Lotter Verantwortlichen, den Vertrag mit Lübbers und seinen Co-Trainern Tobias Tschernik und Max Kremer zu verlängern.

Das Reden überlässt der 32-jährige Chef-Coach in den vereinseigenen Medien seinen beiden Assistenten: "Ich sehe die Entwicklung hier auf und außerhalb des Platzes sehr sehr positiv. Die Mannschaft entwickelt sich vom ersten Tag, seit ich hier bin, weiter. Man merkt aber auch außerhalb des Platzes im Verein, dass die Leute so bisschen wieder den Spirit haben, Erfolg haben wollen, und das macht richtig Spaß hier zu arbeiten", stellt Tschernik - seit Januar 2023 Co-Trainer der Sportfreunde - fest. Zu seinem direkten Vorgesetzten sagt er: "Mit Fabian haben wir einen Chef-Trainer, der einem viel Verantwortung übergibt." Sieht sein Kollege Kremer ähnlich, der bis Sommer 2023 noch Spieler gewesen ist: "Wenn man sieht, wie die Truppe sich entwickelt, die Jungs mitziehen, dann macht das schon richtig Spaß. Auch im Trainer-Team funktioniert es sehr sehr gut und somit bin ich froh, dass es so ist und dass es auch so weitergeht."

Noch nicht final geklärt ist die Zukunft von Marc Heider, der in Lotte als spielender Co-Trainer fungiert. Dass der 54-malige Zweitliga-Spieler auch im zarten Alter von 37 Jahren auf dem Feld wichtig ist, unterstreichen 12 Tore in 16 Oberliga-Spielen seit seinem Wechsel zu Saisonbeginn.