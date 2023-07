Klares Signal der NFL: Keine neuen Verträge für Barkley und Jacobs

Zwei der besten Running Backs der NFL haben keinen langfristigen Vertrag erhalten. Das sagt viel über den Zustand der Position aus.

Fast gleichzeitig liefen die Meldungen am Montag über den NFL-Ticker: Josh Jacobs erhält bei den Las Vegas Raiders ebenso wenig einen langfristigen Vertrag wie Saquon Barkley bei den New York Giants. Das berichten mehrere NFL-Insider übereinstimmend. Beide Teams hatten die Spieler zuvor mit dem Franchise Tag versehen - einem Konstrukt, dass Spieler mit auslaufenden Verträgen für ein Jahr und ein hohes Gehalt an eine Franchise bindet, die wiederum nur einem Spieler pro Jahr den Tag geben kann.

Am Montag verstrich die Frist für langfristige Vertragsverlängerungen mit Spielern mit dem Franchise Tag - ohne Einigung zwischen den Running Backs und ihren Teams. Das heißt, dass Barkley und Jacobs erst nach Ende der kommenden Saison wieder über einen langfristigen Vertrag verhandeln können. Allerdings haben beide Running Backs den Tag noch nicht unterschrieben und könnten sich theoretisch weigern, in der anstehenden Saison für ihr Team aufzulaufen.

Barkley hatte diese Möglichkeit zumindest nicht ausgeschlossen und im Mai gesagt, dass man sich "darüber unterhalten" müsse, sobald die Deadline verstrichen sei. Nachdem die Nachrichten von der fehlenden Einigung die Runde gemacht hatten, schrieb er auf Twitter nur: "Es ist, wie es ist."

Dass zwei der besten Running Backs der NFL trotz zuletzt starker Leistungen keine neuen Verträge bekommen, ist ein klares Signal der Liga, wie man mit dieser Position umgeht: Nur wenige Teams sind noch bereit, Running Backs mit teuren und langfristigen Verträgen auszustatten, weil ihre Halbwertszeit in der NFL meist begrenzt ist: Spieler, die mit Ende 20 noch uneingeschränkte Leistungsträger sind, haben mittlerweile Seltenheit. Zudem hat die Position mittlerweile den geringsten "Positional Value", da Running Backs als am meisten austauschbar angesehen werden.

Sowohl Barkley (2018 an zweiter Stelle) als auch Jacobs (2019 an 24. Stelle) waren von ihren jeweiligen Teams in der ersten Runde des Drafts ausgewählt worden, hatten die hohen Erwartungen aber nicht durchgehend erfüllen können. Barkley gilt zwar als wohl talentiertester Running Back der gesamten NFL, wurde aber häufig von Verletzungen zurückgeworfen. Jacobs hatte indes mit Leistungsdellen zu kämpfen. In der abgelaufenen Saison zeigten sich beide wieder von ihrer besten Seite: Jacobs führte die NFL mit 1653 Yards an, Barkley folgte in diesem Ranking mit 1312 Yards auf Platz vier.

Beide Spieler haben noch kein fortgeschrittenes NFL-Alter erreicht: Barkley ist 26, Jacobs 25. Dennoch könnte eine schwache Saison unter dem Franchise Tag bedeuten, dass es gar nichts mehr wird mit einem großen, langfristigen Vertrag. Dafür spielen sie auf der falschen Position.