"Klarer Vorwurf an meine Person": Rost nimmt die Schuld auf sich

Erzgebirge Aue kam am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden unter die Räder. Während sich Kapitän Dimitrij Nazarov bei den Fans entschuldigte, nahm Coach Timo Rost die komplette Schuld auf sich.

Dimitrij Nazarov war der erste Auer Spieler, der sich nach dem 1:5-Debakel gegen Wehen Wiesbaden stellte. Zuvor war er mit seinen Teamkollegen bei den eigenen Fans, es gab natürlich reichlich Pfiffe. "Extreme Kritik mussten wir uns anhören, was absolut berechtigt ist", sagte der Kapitän bei "Magenta Sport". "Wir müssen uns heute bei jedem einzelnen Fan entschuldigen für diese Leistung. Es fehlen mir die Worte, das war ein extrem schwacher Auftritt von uns. Wir lassen uns am Ende auch noch abschießen, was nicht geht. Es waren extrem viele Fehler dabei. Ein rabenschwarzer Tag für ganz Aue."

Es funktionierte an diesem Nachmittag, an dem Aue den ersten Sieg der Saison einfahren wollte, so gut wie nichts. "Heute hatte keiner bei uns halbwegs Normalform", resümierte deswegen Nazarov. Ebenso zu knabbern hatte Coach Timo Rost, der im Sommer aus Bayreuth nach Aue kam und immer noch auf den ersten Erfolg wartet. "Das war schon ein Brett, ein absolut gebrauchter Tag für uns. Natürlich sehr, sehr schade", so der Trainer, der nach Abpfiff seine komplette Mannschaft zu den Fans schickte. "Die Fans haben uns auch heute wieder unfassbar unterstützt und deswegen ist es ganz normal, dass wir auch nach so einem Spiel zu den Fans gehen."

Rost nimmt die Mannschaft in Schutz

Auf Kritik an seiner Mannschaft verzichtete Rost, vielmehr stellte er sich vor seine Jungs. "Wir haben heute ein Lehrbeispiel dafür bekommen, wie du in der 3. Liga Fußball spielen musst. Trotz alledem möchte ich meine Mannschaft heute in Schutz nehmen. Es ist ganz klar meine Aufgabe als Trainer, eine Mannschaft aufs Feld zu schicken - Neuanfang hin oder her -, die solche Spiele auch gewinnen, oder in ihnen zumindest bestehen kann", machte der Trainer deutlich. "Deswegen muss ich mir heute diesen Schuh ganz klar anziehen, weil ich es nicht geschafft habe heute Jungs auf den Platz zu schicken, die auch mit einem Nackenschlag umgehen können. Deswegen wird es meine Aufgabe sein die Jungs zu finden, die da in Zukunft auch bestehen können."

Auch auf erneute Nachfrage nahm Rost noch einmal alle Schuld auf sich, er sei nun gefragt. "Kein Vorwurf an die Jungs, ganz klarer Vorwurf an meine Person. Das ist meine Aufgabe eine Mannschaft zu formen, auch einen Spielstil der Mannschaft zu implementieren, dass wir hier Spiele gewinnen können", so der 43-Jährige, für den die Aufgabe in den nächsten Tagen klar ist: "Wir müssen ankommen in der Liga, den Stil annehmen, wie hier gespielt wird. Wir können nicht aus der zweiten Liga kommen und denken, wir können alles spielerisch lösen. Das ist ein Trugschluss, das haben wir heute auch ganz klar gesehen. Da müssen wir ansetzen, das werden wir mit den Jungs aufarbeiten und besprechen, da müssen wir ganz schnell ein anderes Gesicht zeigen."

Die Fans wieder zurückgewimmen

Und es geht auch darum, nach dem desaströsen Auftritt vom Sonntag die Fans wieder hinter die Mannschaft zu bringen. Es gab massig Pfiffe, während der Partie wurde sogar eine Fahne vor dem Fanblock abgenommen. "Ich bin ja schon einige Jahre dabei und die Fans vergessen sowas zu Recht nicht. Es tut einem weh, wenn du erwachsene Männer siehst, die Tränen in den Augen haben. Für sie ist das ein absolutes Highlight, alle zwei Wochen ins Stadion zu gehen und die Mannschaft zu unterstützen. Und wir liefern so einen Auftritt ab, das geht einfach nicht", machte Nazarov klar.

Der Kapitän und seine Mitspieler haben es selbst in der Hand, die Fans wieder zu versöhnen. Die erste Chance bietet sich nächsten Samstag in Saarbrücken. Und gut eine Woche später steht dann am 28. August das prestigeträchtige Derby gegen Dynamo Dresden auf dem Programm. Spätestens dann sollten Rost & Co. liefern, wenn es nicht noch unangenehmer werden soll im Erzgebirge.