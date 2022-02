Klarer Sieg für Alba Berlin gegen Kasan

Alba Berlin stehen in dieser Woche zwei Euroleague-Partien gegen russische Klubs bevor: Den Anfang machtte das Heimspiel gegen Unics Kasan, das in der laufenden Saison zu überraschen wusste - in Berlin aber sang- und klanglos unterging.

Ab durch die Mitte: Berlins Maodo Lo am Ball. imago images/Contrast

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der Königsklasse gewann der Basketball-Bundesligist am Mittwoch daheim gegen das russische Spitzenteam Unics Kasan deutlich mit 81:53 (36:26). Für Alba war es der siebte Sieg im 22. Spiel. Beste Berliner Werfer vor 1600 Zuschauern waren Maodo Lo mit 16 und Jaleen Smith mit 14 Punkten.

Beim deutschen Meister fehlte weiterhin Topscorer Marcus Eriksson wegen einer Fußverletzung. Von Beginn an entwickelte sich eine intensiv geführte Partie, in der beide Defensivreihen dominierten. Alba benötigte fast dreieinhalb Minuten, bis Kapitän Luke Sikma die ersten Punkte für sein Team erzielen konnte.

Kasan stellte sich aber auch nicht besser an und vergab viele Würfe. In der ersten Halbzeit gelang dem Playoffplatz-Anwärter nicht ein Distanzwurf - bei elf Versuchen. Die Berliner taten sich allerdings auch schwer, gegen die sehr agile russische Defensive gute Wurfpositionen zu finden. Aber sie trafen etwas häufiger und das reichte schon, um zeitweise mit elf Punkten (28:17) zu führen.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Berliner dann defensiv sogar noch steigern und stoppten immer wieder die Angriffe der Gäste. Im dritten Viertel gelangen Kasan so nur neun Punkte und Alba konnte sich zeitweise bis auf 23 Punkte absetzen (53:30). Das war die Vorentscheidung, denn die Berliner ließen sich diese Führung bis zum Ende nicht mehr nehmen.

Ulm verliert im Eurocup

Beim italienischen Club Reyer Venedig verlor ratiopharm Ulm mit 79:89 (44:42) und ist mit einer Bilanz von 6:6-Siegen in der Gruppe B dennoch auf Kurs Achtelfinale. Die besten acht Mannschaften der beiden Gruppen erreichen nach Ende der Vorrunde die K.-o.-Runde. Die Ulmer starteten schwach und lagen nach zehn Minuten mit 14 Zählern zurück. Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste dagegen eine deutliche Steigerung. Angeführt vom US-Duo Semaj Christon und Jaron Blossomgame drehte der deutsche Club bis zur Pause die Partie und ging mit 44:42 in die Kabine. Wie schon im ersten Viertel präsentierten sich die Ulmer nach dem Seitenwechsel in keinem guten Zustand. Das Ergebnis nach 30 Minuten: 67:58 für Venedig. Diesen Rückstand konnte das Team von Trainer Jaka Lakovic nicht mehr aufholen. Erfolgreichster Schütze der Ulmer war Sindarius Thornwell mit 21 Punkten.

Europe Cup: Crailsheim darf auf Viertelfinale hoffen

Die Hakro Merlins Crailsheim dürfen indes weiter auf den Einzug ins Viertelfinale des Europe Cups hoffen. Der Bundesligist gewann am Mittwoch bei den Antwerpen Giants aus Belgien mit 79:69 (48:36) und steht in der Gruppe J mit einer Bilanz von 2:2-Erfolgen auf Rang drei. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die K.-o.-Runde. Bester Schütze des deutschen Teams war TJ Shorts mit 23 Punkten. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Gleim dominierte das Match spätestens nach dem starken zweiten Viertel (31:21). Immer wieder gelang es den Gästen, gute Phasen der Belgier schnell zu beenden. Den Vorsprung gaben die Crailsheimer daher auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr ab und holten sich den zweiten Erfolg in der zweiten Gruppenphase des Europe Cups.