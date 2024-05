Klarer Plan für 2025: Wollitz hört als Trainer in Cottbus auf

Paukenschlag bei Energie Cottbus: Claus-Dieter Wollitz wird den Lausitzern nur noch kommende Saison als Trainer zur Verfügung stehen, bevor er sich beim FCE ab Sommer 2025 anderen Aufgaben zuwenden wird.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Mitten im Aufstiegskampf der Regionalliga Nordost hat sich Energie Cottbus Gedanken über die Zukunft gemacht, und das Ergebnis ist einschneidend: Claus-Dieter Wollitz, aktuell Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, wird nach Ende der Saison 2024/25 als Chefcoach der Lausitzer aufhören und fortan ausschließlich die Rolle des Sportdirektors übernehmen.

Präsident Sebastian Lemke hat die Entscheidung kommen sehen, wie er in einer Meldung verrät: "Seine Überlegungen perspektivisch nicht mehr in der allerersten Reihe stehen zu wollen, die sind nicht neu, und sie haben zuletzt dann konkrete Formen angenommen, die wir als Vereinsführung sehr begrüßen." Lemke erklärt, wie der FCE die Zukunft plant: "Wir möchten als Klub neue Wege gehen, unseren Verein nachhaltig und professionell weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. Pele soll und wird dabei ein zentraler Faktor sein und somit ab dem übernächsten Spieljahr nicht mehr als Trainer, sondern in der alleinigen Funktion des Sportdirektors für uns tätig sein."

Konkret wird Wollitz ab Sommer 2025 dafür verantwortlich sein, die Cottbuser "vom Nachwuchsleistungszentrum angefangen bis hin zur ersten Mannschaft strukturell, konzeptionell einheitlich und zukunftsträchtig weiterzuentwickeln", wie Energie es selbst beschreibt.

Wollitz begründet seinen bevorstehenden Aufgabenwechsel so: "Ich werde im nächsten Sommer 60 Jahre alt und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass das ein guter Zeitpunkt ist, von der Trainerposition aus ein wenig in den Hintergrund zu rücken. Wir haben mit Energie Cottbus noch sehr viel vor, wollen stetig besser und stärker werden, und das möchte ich mit allem, was ich dazu beitragen kann vorantreiben."

Energie Cottbus ist für mich mehr als nur ein Klub. Ich denke, das wissen die Fans, das wissen unsere Spieler und das wissen auch die Verantwortlichen. Claus-Dieter Wollitz

Generell ist die Verbindung zwischen Wollitz und Cottbus eine ganz Besondere: Der gebürtige Westfale war schon zwischen 2009 und Dezember 2011 sowie zwischen April 2016 und Dezember 2019 Energie-Trainer, ehe er 2021 in seine dritte Amtszeit bei den Lausitzern startete. Wollitz zögert somit auch nicht mit einer Liebesklärung an seinen Verein: "Energie Cottbus ist für mich mehr als nur ein Klub. Ich denke, das wissen die Fans, das wissen unsere Spieler und das wissen auch die Verantwortlichen. Ich liebe die Stadt, die Region und die Menschen hier und es ist für mich eine große Ehre, bei diesem Verein nun schon so lange Trainer sein zu dürfen." Im Gegenzug betont Präsident Lemke: "Wir wissen, wie engagiert, zielstrebig und mit wieviel Leidenschaft er unseren Klub hier lebt und liebt. Die Erfolge in den zurückliegenden drei Jahren mit der letztjährigen Meisterschaft, den zwei Landespokalsiegen sowie der aktuell sportlich guten Ausgangslage sprechen für sich und für ihn."