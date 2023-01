Klarer Plan bis zum Karriereende: Kramer verlängert in Gladbach

Christoph Kramer (31) bleibt Borussia Mönchengladbach erhalten. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert - und die Absicht bekundet, bis zum Karriereende für die Fohlen spielen zu wollen.

Wie die Borussia am Dienstag mitteilte, wurde Kramers zum Saisonende auslaufender Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der Mittelfeldspieler, der bei der WM in Katar als TV-Experte für das ZDF fungierte, stellte außerdem in Aussicht, seine Karriere in Mönchengladbach beenden zu wollen.

"Ich habe immer betont, dass ich mich hier bei Borussia unfassbar wohlfühle, dem Verein viel zu verdanken habe und ich hier am liebsten bis zum Ende meiner Karriere bleiben würde", wird er in der Vereinsmitteilung zitiert. "Aktuell macht es mir wahnsinnig viel Spaß, für Borussia zu spielen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich noch länger hierbleiben darf."

Laut Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat Kramer "in dieser Saison bewiesen, wie wertvoll er nach wie vor für unsere Mannschaft ist. Mit seiner fußballerischen Erfahrung auf dem Platz sowie seiner Persönlichkeit ist er eine ganz wichtige Säule in unserem Kader."

In der Innenverteidigung und auf der Zehn

Unter Trainer Daniel Farke zählt Kramer wieder zu den unumstrittenen Stammspielern im Gladbacher Kader, spielte in 14 von 15 Bundesligaspielen von Beginn an (kein Tor, eine Vorlage, kicker-Durchschnittsnote 3,64) - und stellte vor allem seine Vielseitigkeit unter Beweis. So lief er neben seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld auch in der Innenverteidigung oder - wie zuletzt beim 4:2 über Borussia Dortmund - auf der Zehn auf.

Der Weltmeister von 2014 steht seit 2016 in Mönchengladbach unter Vertrag, nachdem er zuvor bereits zwischen 2013 und 2015 auf Leihbasis für die Fohlen aufgelaufen war. Insgesamt absolvierte Kramer bislang 242 Bundesligaspiele.