Klarer: "Mehr Selbstvertrauen mit jedem Punkt und jedem Tor"

Im Sommer kam Christoph Klarer aus Düsseldorf zum SV Darmstadt 98. Seither stand der ehemalige österreichische U-21-Nationalspieler in jedem Pflichtspiel in der Startformation. Auch wenn sein Fokus auf den Lilien und dem Klassenerhalt liegt - insgeheim träumt er von einer EM-Teilnahme im kommenden Sommer.

Das vergangene Wochenende hat Christoph Klarer bei der Familie in Österreich ausgespannt. Doch nun liegt der Fokus auf dem kommenden Gegner RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir wissen, was da auf uns zukommt", sagt der 23-Jährige. "Das ist eine individuelle, sehr hohe Klasse und ein sehr hohes und aggressives Spielsystem. Aber wir sind immer sehr gut damit gefahren, wenn wir uns auf uns konzentriert haben."

Nach dem schwierigen Start mit dem Pokal-Aus gegen Viertligist Homburg und fünf sieglosen Spielen in der Liga gelangen vor der Länderspielpause zwei Siege hintereinander. Das Ankommen in der Liga sei ein Prozess gewesen, aber das sei vom ersten Tag an auch klar gewesen. "Die Kurve hat nach oben gezeigt. Mit jedem Punkt und jedem Tor bekommst du dann mehr Selbstvertrauen", sagt er.

Die meisten Gegentore der Liga wurmen Klarer

Aber es gebe noch immer Dinge, die er und die Mannschaft noch deutlich besser machen könnten. So sei die Anzahl von 19 Gegentoren - mit Bochum und Mainz die meisten in der Liga - zu hoch. "Da stecke ich als Abwehrspieler natürlich mit drin, das liegt auch in meiner Verantwortung", sagt er. Neben dem Toreverhindern sieht sich Klarer aber auch vorne in der Pflicht, "mal einen einzunieten". Gerade bei Standards will sich der 1,91 Meter große Abwehrspieler häufiger einschalten.

Zwei Vorlagen hat er bereits gegeben, im Spiel gegen Eintracht Frankfurt verhinderte sein Landsmann und Vereinskollege Mathias Honsak unglücklich einen Torerfolg. "Das wäre im Hessen-Derby natürlich eine unfassbare Geschichte gewesen", sagt Klarer und fügt schmunzelnd an. "Aber das macht er ja nicht mit Absicht."

Viel Lob für Trainer Lieberknecht

Bislang stand Klarer in jedem Spiel in der Startformation, was er selbst als große Wertschätzung empfindet. "Aber ich muss trotzdem jedes Spiel meine Leistung zeigen, sonst bin ich raus. Dazu ist unser Kader einfach zu gut", stellt er klar. Unter Trainer Torsten Lieberknecht mache es viel Spaß zu arbeiten. Er gebe ihm Vertrauen, helfe, sage aber auch klar, "wenn man Scheiße gebaut hat".

Natürlich wäre es ein Traum, hier in Deutschland bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Christoph Klarer

Am 7. Spieltag gegen Augsburg (2:1) hatte Klarer so eine Szene, als er den Ball leichtfertig in der Abwehr verlor. "Da bin ich ja zum Glück mit dem Schrecken davongekommen", sagt er, weil Augsburgs Angreifer Ermedin Demirovic den Ball über das Tor chippte. Aber auch das gehöre zum Lernprozess dazu.

Auf dem Platz für die Nationalmannschaft empfehlen

Für die österreichische U-21-Nationalmannschaft bestritt klarer zwölf Spiele. Für die A-Nationalmannschaft stand er schon auf Abruf bereit. Aber bislang habe sich Nationaltrainer Ralf Rangnick noch nicht gemeldet. Ihm gehe es aber nicht darum, sich mit Worten für den Kader ins Gespräch zu bringen, wo die Qualität in der Abwehr ohnehin sehr hoch sei.

"Ich werde hart arbeiten, versuchen, meine Leistung auf dem Platz zu bringen und dann sehen wir", sagt Klarer. "Natürlich wäre es ein Traum, hier in Deutschland bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Aber mein Fokus gilt dem SV Darmstadt 98, mit dem ich den Klassenerhalt schaffen will."