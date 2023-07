Klarer: "Ich hoffe, es ist mir keiner böse hier"

Am Dienstag trainierte Christoph Klarer erstmals mit seinen neuen Darmstädter Kollegen. Dem Ziel Klassenerhalt will er in den kommenden Monaten alles unterordnen.

Der Name Christoph Klarer ist eng verknüpft mit einer der düstersten Stunden des SV Darmstadt 98 in den vergangenen Jahren. Am vorletzten Spieltag der Saison 2021/22 gastierten die Lilien in Düsseldorf, erzielten nach einem 0:2-Rückstand den Ausgleich, der jedoch zurückgepfiffen wurde - wegen eines angeblichen Offensivfouls des damaligen Lilien-Angreifers Luca Pfeiffer. Die Lilien verloren, rutschten damit aus den Aufstiegsrängen und konnten den Schnitzer auch am letzten Spieltag nicht mehr ausgleichen.

Klarers Beichte

"Es war vielleicht ein leichter Kontakt", räumte der 23-jährige Innenverteidiger am Dienstag nach seinem Wechsel zum SV Darmstadt 98 ein. "Aber damals habe ich noch die Düsseldorfer Interessen bestmöglich vertreten wollen, was mir auch gelungen ist. Ich hoffe, es ist mir keiner böse hier." Nun will er die Darmstädter Interessen bestmöglich vertreten. "Hier ist etwas richtig Gutes am Entstehen", sagte er.

Aber wir wollen keine Touristen sein, sondern auch eklig sein, punkten und zeigen, was wir draufhaben. Christoph Klarer

Sein oberstes Ziel sei es, erst einmal anzukommen und gesund zu bleiben. Und dann wolle er der Mannschaft bei ihrem großen Ziel Klassenerhalt maßgeblich helfen. "Für mich und den ganzen Verein ist es eine Ehre, in der Bundesliga zu sein. Aber wir wollen keine Touristen sein, sondern auch eklig sein, punkten und zeigen, was wir draufhaben."

Als Bonus die EM im Hinterkopf

Natürlich habe er im Hinterkopf, sich so auch für eine Nominierung für die österreichische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Sommer zu empfehlen. "Aber das oberste Ziel ist der Klassenerhalt mit Darmstadt. Was dann als Bonus kommt, wird man sehen. Das wird auch von meiner Leistung abhängen."

"Beidfüßig bin ich noch nicht"

Welche Rolle für ihn in der Darmstädter Abwehr vorgesehen ist, wird Trainer Torsten Lieberknecht noch entscheiden. In Düsseldorf hatte Klarer verschiedene Positionen gespielt - abhängig davon, ob Trainer Daniel Thioune eine Dreier- oder eine Viererkette aufstellte. Obwohl er Rechtsfuß sei, habe er auf der linken Seite in der Viererkette gespielt und könne mittlerweile seinen linken Fuß auch unter Druck verwenden. "Beidfüßig bin ich noch nicht", räumte er ein. "Aber es hat auf jeden Fall gutgetan, dass der linke Fuß besser wird."