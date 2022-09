Klarer Homburger Erfolg gegen schwache Walldorfer - Kein Sieger in Balingen

Mit zwei Spielen wurde am Freitagabend der 9. Spieltag in der Regionalliga Südwest eingeläutet. Der FC 08 Homburg gewann durch das 4:0 gegen Walldorf erstmals in dieser Spielzeit dreimal in Folge. Zudem gastierte der VfB Stuttgart II in Balingen - 1:1. Am Samstag peilt Offenbach dann im ersten Spiel unter Interimstrainer Alfred Kaminski seinen ersten Auswärtssieg an. Sein Debüt feiert auch Pascal Bieler auf der Steinbacher Trainerbank , während in Ulm vor dem schwäbischen Duell in Aalen der Rücken von Andreas Ludwig im Fokus steht.

Thomas Gösweiner erzielte für den FC Homburg das 1:0. IMAGO/Jan Huebner