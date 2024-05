Klarer Erfolg für Bobic im Rechtsstreit mit Hertha BSC

Nach der mündlichen Verhandlung am Montag verkündete das Landgericht Berlin am Dienstagmorgen das Urteil im Rechtsstreit zwischen Fredi Bobic und Hertha BSC. Der Klage des ehemaligen Geschäftsführers Sport gegen seine außerordentliche Kündigung wurde stattgegeben.

Rund 16 Monate ist es her, dass Fredi Bobic seinen Posten als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC räumen musste. Nach dem 0:2 gegen Union Berlin folgte Ende Januar erst die ordentliche, am 10. Februar dann die außerordentliche Kündigung. Bobic zog vor das Gericht und bekam nun - nachdem die Klage gegen die ordentliche Kündigung im Februar 2024 in einem Teilurteil bereits zurückgewiesen worden war - im Falle der außerordentlichen Kündigung vor dem Landgericht Berlin Recht.

Hertha BSC begründete die außerordentliche Kündigung neben dem Umgang mit einem Reporter, für den sich Bobic kurz darauf entschuldigt hatte, vor allem auf den Verdacht der Weitergabe geheimer Unterlagen. Der damalige Hertha-Präsident Kay Bernstein hatte in einer eidesstattlichen Versicherung im September 2023 angegeben, dass ihm Axel Hellmann, Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt und zum damaligen Zeitpunkt Interimsgeschäftsführer der DFL, in einem Gespräch bestätigt habe, ein Eckdatenpapier über die Zusammenarbeit der Herthaner mit Investor 777 Partners von Bobic erhalten zu haben.

In der mündlichen Anhörung am Montag stritt Hellmann dies allerdings ab. Der 52-Jährige behauptete, zu dieser Zeit keinen Kontakt zu Bobic gehabt zu haben und auch Bobic selbst versicherte, nie vertrauliche Informationen an Außenstehende übergeben zu haben.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Am Dienstagmorgen verkündete das Landgericht Berlin dann das Urteil der Kammer für Handelssachen: Der Klage von Bobic gegen die außerordentliche Kündigung beim Hauptstadt-Klub wurde stattgegeben. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, es kann Berufung eingelegt werden. Eine genaue Urteilsbegründung blieb zunächst aus.

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, werden die Herthaner zur Kasse gebeten. In diesem Fall steht Bobic eine vertraglich festgelegte Abfindung zu.