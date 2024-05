"Klarer Entwicklungsplan": Russo verlässt Köln gen Bielefeld

Nach einem Jahr verlässt Stefano Russo Viktoria Köln und schließt sich Arminia Bielefeld an. Dort trauen die Verantwortlichen ihm eine tragende Rolle zu.

Künftig für Bielefeld am Ball: Stefano Russo. IMAGO/Beautiful Sports

Kurz nach dem gesicherten Klassenerhalt laufen bei Arminia Bielefeld die Planungen für die nächste Drittligaspielzeit so richtig an. Bestandteil der sportlichen Zukunft des DSC wird auch Stefano Russo sein. Der defensive Mittelfeldspieler kommt von der Kölner Ligakonkurrenz auf die Alm und soll das Mittelfeldzentrum der Ostwestfalen stärken.

Russo "passt hervorragend in unser Spielsystem"

"Er wird im defensiven Mittelfeld eingesetzt und hat seine größten Stärken in seinem Spielverständnis, seiner ständigen Anspielbarkeit und der Aggressivität in der Arbeit gegen den Ball. Somit passt er hervorragend in unser Spielsystem", freuten sich Bielefelds Geschäftsführer Sport, Michael Mutzel, und Trainer Mitch Kniat auf den Deutsch-Italiener, der zudem trotz seiner 23 Jahre "bereits ein gestandener Drittligaspieler" sei und über wichtige Erfahrung verfüge.

Russo selbst war "total angetan" vom Bemühen der DSC-Verantwortlichen, die "gut auf mich als Spieler vorbereitet waren und mir einen klaren Entwicklungsplan aufgezeigt haben". Diese Entwicklung bei einem "echten Traditionsverein" fortzusetzen, "der eine unglaubliche Unterstützung durch seine Fans hat", sei "eine besondere Motivation und Chance".