"Klarer Elfmeter": Kilic & Co. ärgern sich über ausbleibenden Pfiff

Der VfB Oldenburg hat im dritten Spiel unter Trainer Fuat Kilic erstmals verloren. Für den Aufsteiger war allen voran eine Szene gegen Viktoria Köln unverständlich.

Es war der Aufreger in Oldenburg am 29. Spieltag: Im Spiel zwischen dem VfB und Viktoria Köln (1:3) ging Patrick Hasenhüttl in der 82. Minute beim Stand von 1:2 im Strafraum der Viktoria zu Boden, Moritz Fritz hatte den Angreifer des Aufsteigers festgehalten. Zum Unmut der Hausherren entschied Schiedsrichter Florian Lechner aber nicht auf Elfmeter - und Marcel Risse sorgte im direkten Gegenzug für die Entscheidung.

Erwartungsgemäß war die Szene nach Abpfiff noch in aller Munde. Hasenhüttl ärgerte sich: "Er zieht mich von hinten herunter." In der NWZ erklärte der Stürmer, dass es seiner Meinung nach Elfmeter hätte geben müssen. Lechner jedoch habe gesagt, "dass ich meinen Gegenspieler vor dem Foul an mir am Trikot gezogen habe". Das vermeintliche Vergehen wurde nicht geahndet.

Kilic kann Lechners Begründung "nicht nachvollziehen"

Allein schuld war der Referee an der ersten Niederlage im dritten Spiel unter Neu-Coach Fuat Kilic aber nicht. Der Trainer hielt die Szene ebenso wie sein Spieler für einen "klaren Elfmeter" und konnte die für ihn mäßige Erklärung "nicht nachvollziehen, dann muss er direkt gegen uns pfeifen". Kilic kritisierte jedoch auch sein Team. "Im Endeffekt sind wir selbst schuld." Das "ein oder andere" hätte besser verteidigt werden müssen.

Auf die wechselhafte Vorstellung folgt ein wichtiges Spiel

Insbesondere das erste Gegentor ärgerte Kilic. "Wir hatte eine klare Zuteilung, in meinen Augen war es eine verunglückte Ecke, bei der wir wacher und gieriger sein müssen, zu verteidigen." Der Strafstoß gegen Oldenburg vor dem 0:2, eine "50:50-Entscheidung", sei dafür zu akzeptieren. Nicht aber, wie die Mannschaft im Anschluss zunächst agierte. "Die Körperspannung" habe gefehlt, "wir haben nicht mehr aktiv nach vorne verteidigt und die Linie verloren." Immerhin "die Art und Weise", wie das Team in Hälfte zwei gespielt habe, gefiel Kilic.

Punkte fuhr Oldenburg am Ende bekanntlich nicht ein, durch den 2:1-Sieg der SpVgg Bayreuth in Dresden ging es in der Tabelle sogar einen Platz nach unten. Immerhin ändert sich für den aktuellen Tabellen-18. wenig, ein Pünktchen trennt den Aufsteiger vom rettenden Ufer. Nun gilt es, am kommenden Samstag bei formschwachen Erzgebirgern aus Aue (14 Uhr) etwas einzufahren.