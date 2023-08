Klarer Eintracht-Erfolg: Homburger Liga-Fehlstart perfekt - Stuttgarter U 21 übernimmt Spitze

Eintracht Frankfurt II hat sich gegen den FC 08 Homburg, der weiter den eigenen Ansprüchen in der Regionalliga Südwest hinterherläuft, den ersten Saisonsieg gesichert. Mitaufsteiger Schott Mainz ging gegen den neuen Tabellenführer VfB Stuttgart II dagegen erneut leer aus.

Frankfurt II gelingt erster Erfolg

Aufsteiger Eintracht Frankfurt II und der FC Homburg begegneten sich am Mittwochabend nur in einer Hälfte auf Augenhöhe. Torraumszenen waren zunächst rar. Nach einer halben Stunde erspielten sich die Gastgeber ein leichtes Chancenplus, ohne aber wirklich Torgefahr auszustrahlen. Dennoch gingen die Jungadler in Führung. Futkeus abgefälschter Schuss landete bei Ferri Julia, der die Übersicht behielt und einschob (43.). In der Nachspielzeit hatte Homburg dann Glück, dass Brauburgers Schuss nur an den Pfosten klatschte. Nach der Pause spielte dann vor allem die Eintracht. Die Gäste agierten teilweise trostlos, kamen kaum in Zweikämpfe. Ein weiter Ball hebelte die Homburger Abwehr aus, Futkeu wimmelte seinen Gegenspieler ab und ließ Kretzschmar keine Abwehrchance - 2:0 (58.). Frankfurt war nun klar tonangebend. Erneut Futkeu verpasste gleich zweimal den dritten Treffer. Für die Entscheidung sorgte dann Bookjans, der ohne große Gegenwehr Richtung Gästetor laufen und einschieben durfte (73.). Vier Minuten später reihte sich auch noch Wenig in die Frankfurter Torschützenliste nach Zuspiel von Bookjans ein. Für den 5:0-Endstand sorgte in der Nachspielzeit dann noch Boniganga. Für die Eintracht-Reserve ist es nach dem Aufstieg der erste Erfolg in der neuen Liga. Homburg steht nach drei Spielen dagegen weiter nur mit einem Zähler da.

Stuttgart II dreht nach der Pause auf

Nach dem Unwetter-Abbruch vergangene Woche standen sich Schott Mainz und der VfB Stuttgart II an diesem Mittwochabend erneut gegenüber. Im Gegensatz zum ersten Versuch fielen diesmal auch Tore. Relativ früh gingen die Gastgeber durch Fischer in Führung, der eine Vorlage von Wimmer verwertete (18.). Beim 1:0 und damit dem ersten Saisonerfolg des Aufsteigers blieb es aber nicht, denn die Stuttgarter U 21 schlug direkt nach Wiederbeginn durch Galjen zurück, der zur Pause für Reichardt kam. Er nickte ein Zuspiel von Paula ein (48.). Nur fünf Minuten später war der 21-jährige Sommerneuzugang, der für Werder Bremen und den Karlsruher SC dreimal in der 2. Bundesliga auflief, erneut zur Stelle und drehte die Partie zugunsten der Schwaben (53.). Eine knappe Viertelstunde nach der Führung machte der VfB-Nachwuchs den Sack durch Simnica dann zu (67.). Wie schon beim zweiten Stuttgarter Treffer leistete Drakas die Vorarbeit. Durch den 3:1-Erfolg ist die Mannschaft von Markus Fiedler neuer Spitzenreiter.