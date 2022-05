Klarer Dreier statt schwere Beine: Die Stuttgarter Kickers sind wieder gleichauf

Bei zwei Nachholspielen am Mittwoch konnten die Stuttgarter Kickers mit Spitzenreiter SGV Freiberg gleichziehen und die Sportfreunde Dorfmerkingen im Keller ans rettende Ufer springen.

Ganz nah an Platz eins: Die Stuttgarter Kickers (Archivbild) durften auch in Nöttingen mit ihren mitgereisten Fans feiern. IMAGO/Eibner

Oberliga Baden-Württemberg Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der SGV Freiberg hoffte auf schwere Beine bei den Stuttgarter Kickers nach deren nervenaufreibendem Pokalfinale gegen den SSV Ulm 1846 am vergangenen Samstag.

Doch die Männer aus Degerloch taten ihrem Konkurrenten aus dem Titelrennen der Oberliga Baden-Württemberg diesen Gefallen im Nachholspiel beim FC Nöttingen nicht. Vielmehr setzten sich die Kickers am Mittwoch sofort in der gegnerischen Hälfte fest und zwangen FCN-Torwart Dups bereits in der 5. Minute zu einer ersten Glanzparade. In der 12. Minute meldete sich Nöttingen erstmals zu Wort, Hecht-Zirpel setzte einen Volley aber knapp vorbei.

In einer ansehnlichen Partie, an der beide Mannschaften ihren Anteil hatten, gingen die Blauen in der 54. Minute in Führung. Eine Flanke von Colic leitete Kolbe an den langen Pfosten weiter zu Zagaria, der den Ball über die Linie drückte. Jetzt erspielten sich die Stuttgarter klare Feldvorteile und Dicklhuber verwertete eine Vorlage von Braig mit einem platzierten Schuss zum 2:0 (73.). Vier Zeigerumdrehungen später durfte sich der Vorlagengeber selbst in die Torschützenliste eintragen, er fasste eine Riehle-Flanke gewinnbringend ab. Souverän brachte der Aufstiegskandidat diesen Vorsprung über die Zeit und ist jetzt wieder punktgleich mit Spitzenreiter Freiberg, der aber ein klar besseres Torverhältnis aufweist.

Das "doppelte E" hilft Dorfmerkingen

Im Abstiegskampf feierten die Sportfreunde Dorfmerkingen am Mittwoch einen großen Erfolg. Das 5:2 beim SV Oberachern hievte die Dietterle-Elf über den Strich. Die Partie nahm sofort Fahrt auf. Gallego Vazquez brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung, ehe Ambri in der 9. Minute ausglich. Den Rest der Begegnung könnte man unter dem Motto "Elfmeter und Eigentore" zusammenfassen, denn dass Dorfmerkingen ab der 81. Minute 5:1 führte, lag an Asam (Eigentor, 16.), Gallego Vazquez (zwei Elfmeter, 57./68.) und Huber (Eigentor, 81.). Das 2:5 erzielte Durmus, per Elfmeter (86.). Oberachern hat damit den vorzeitigen Klassenerhalt zwar verpasst, aber bei sechs Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis dürfte zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr viel anbrennen.