Klarer beschwört die "Basistugenden"

Seine Pflichtspiel-Premiere beim SV Darmstadt 98 ging mit dem Pokal-Aus in Homburg in die Hose. Doch Neuzugang Christoph Klarer ist davon überzeugt, dass die Mannschaft im Hessen-Derby gegen Frankfurt ein anderes Gesicht zeigen wird.

Mag die Rolle als Underdog in der Bundesliga: Christoph Klarer. IMAGO/Eibner

Die Kritik nach dem peinlichen Pokal-Aus bei Viertligist Homburg (0:3) empfand Christoph Klarer als absolut berechtigt. "Das müssen wir über uns ergehen lassen", sagt der 23 Jahre alte Abwehrspieler, der in der Sommerpause von Fortuna Düsseldorf ans Böllenfalltor kam. "Der Sieg von Homburg war möglich, weil wir nicht gut gespielt haben. Wir haben nicht so performt, wie wir das können."

Aber inzwischen sei das Spiel erledigt und der Fokus liege voll auf dem Hessenderby am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Klarers Forderung: "Die Basistugenden müssen stimmen. Gegen Frankfurt wird das wieder der Fall sein."

Von einem Stimmungstief zu sprechen, weil Vorbereitung und Auftakt nicht nach Maß verlaufen seien, hält Klarer nicht für angemessen. "Der SV Darmstadt 98 ist mit 67 Punkten in einer Liga mit deutlich größeren und finanzkräftigeren Vereinen aufgestiegen. Das darf man nicht vergessen", sagt er. Er verspüre eine positive Stimmung und glaube, dass die Mannschaft stark genug sei - auch wenn er sich über mögliche Neuzugänge natürlich freue, die die Qualität weiter anheben.

"Underdog? Das spornt mich extrem an"

Dass der SV Darmstadt 98 als Underdog in die Saison gehe, ist für Klarer eine besondere Motivation. "Das spornt mich extrem an, wenn uns keiner etwas zutraut. Das macht umso mehr Bock, wenn wir noch mehr überraschen können." Oberstes Ziel sei der Klassenerhalt. Grundsätzlich werde sich die Mannschaft nicht verstecken und den Fußball zeigen, der sie in den vergangenen Jahren erfolgreich gemacht hat. "Wir rechnen uns Chancen aus, Gegnern weh zu tun, gerade mit unserem Konterspiel", sagt er.

Zwei Spieler könnten die Mannschaft zusätzlich stärken. Sowohl Außenverteidiger Matthias Bader als auch Mittelfeldroutinier Tobias Kempe befinden sich nach ihren Ausfällen wegen "Dysbalancen im Oberschenkel" (O-Ton Trainer Torsten Lieberknecht) wieder im Mannschaftstraining.