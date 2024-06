"Klare Tendenz in die richtige Richtung": SC DHfK Leipzig zieht positives Saisonfazit

Runar Sigtryggsson hat ein positives Saisonfazit gezogen. Besonders stellte der Trainer des SC DHfK Leipzig die starke Entwicklung in der zweiten Saisonhälfte heraus.

Der SC DHfK Leipzig startete durchwachsen in die Saison und erreichte die eigenen Ambitionen zunächst nicht. Mit 3:9 Punkten zum Start gerieten die Sachsen in den Abstiegskampf, aus dem sich die Grün-Weißen auch bis zur Europameisterschaft nicht befreien konnten.

Auch eine starke Phase konnten die Leipziger im Winter nicht bestätigen. Die zunächst wichtige Abwehrumstellung fruchtete nicht mehr. Trainer Runar Sigtryggsson ergänzte auf der Vereinswebsite: "Auch Verletzungen wichtiger Spieler wie Moritz Preuss, Simon Ernst oder Luca Witzke konnten wir lange kompensieren, zum Ende des Jahres aber leider nicht mehr. Ab dem Auswärtsspiel in Eisenach gab es einen Bruch bei uns und sechs Niederlagen in Folge haben weh getan, sodass wir zu Beginn des Jahres bis auf Platz 16 durchgereicht wurden."

Nach der Winterpause zeigten die Leipziger dann ein anderes Gesicht und rückten bis zum Saisonende bis in die obere Tabellenhälfte vor. Geschäftsführer Karsten Günther analysierte: "Im Jahr 2024 ist es uns gelungen, uns in sämtlichen Teamparametern zu verbessern und in allen Mannschaftsteilen weiterzuentwickeln."

Sigtryggsson pflichtete dem bei: "Natürlich haben wir nicht immer gewonnen, aber die Leistungen waren deutlich konstanter. Ich bin sehr zufrieden, dass wir am Ende noch den achten Tabellenplatz erreicht haben." Tatsächlich legten die Leipziger im Vergleich zur Vorsaison in nahezu jeder Statistik zu. Zur neuen Spielzeit soll mit Bastian Roscheck als Sportdirektor dann die Entwicklung weiter vorangetrieben werden.