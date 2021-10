Klare Siege für Düren und Hennef - Friesdorfer Joker verhindern Breinigs Punkt-Premiere

An der Tabellenspitze bleibt auch am 10. Spieltag der Mittelrheinliga alles beim Alten. Düren und Hennef marschieren vorneweg. Frechen und Freialdenhoven verlieren den Anschluss zur Spitze und der SV Breinig schrammt nur knapp an den ersten Zählern vorbei.

Mittelrheinliga

Startseite

Spieltag

Tabelle

Dank eines souveränen 4:0-Heimerfolgs gegen die zweite Garde der Fortuna Köln bleibt der FC Düren weiterhin an der Spitze der Mittelrheinliga. Im Gegensatz zur Vorwoche beim 2:2 gegen den VfL Vichttal agierte der Primus diesmal über 90 Minuten wie eine Spitzenmannschaft und ließ überhaupt nichts anbrennen. Von Beginn an spielbestimmend und mit viel Ballbesitz nagelte der 1. FCD die Kölner am eigenen Sechzehner fest. Dennoch dauerte es eine Weile, bis das Abwehrbollwerk der Fortuna erste Lücken offenbarte. In der 33. Minute war es dann aber soweit. Brasnic gelangte an die Kugel und versenkte diese im Gäste-Kasten. Quasi mit dem Pausenpfiff fiel sogar noch der zweite Treffer für den 1. FCD. Sobiech schraubte sich bei einer Ecke am höchsten und bescherte seiner Mannschaft die verdiente 2:0-Pausenführung (45+3). Eine weitere Antoski-Ecke brachte nach dem Seitenwechsel die Vorentscheidung. Der Ball landete diesmal bei Pütz, der auf 3:0 erhöhte (56.). Kurz vor Schluss durfte sich der doppelte Vorlagengeber Antoski dann auch noch selbst in die Torschützenliste eintragen und markierte den 4:0-Endstand. Während der 1. FC Düren nach dem achten Saisonsieg im zehnten Spiel weiterhin ungeschlagen von ganz oben auf die Mittelrheinliga herabblickt, werden die Sorgen bei Fortuna Köln II immer größer. Die Mannschaft von Micha Skorzenski wartet nun schon seit fünf Spielen auf einen Dreier und verharrt auf Rang 15.

Ausruhen kann sich der 1. FC Düren an der Tabellenspitze aber weiterhin nicht. Wie schon in den vergangenen Wochen bleibt der FC Hennef dem Primus dicht auf den Fersen. Beim SV Deutz setzte sich die Mannschaft von Sascha Glatzel ohne Probleme mit 4:0 durch und wurde ihrem Ruf "Verfolger Nummer eins" gerecht. Auf die Erfolgsspur brachte den FCH Mohamed Aladin Dahas, der bereits unter der Woche beim 4:1 gegen den VfL Alfter dreimal traf. Nach feiner Vorarbeit von Okoroafor stand Dahas im Zentrum genau richtig und vollendete zum 1:0 (10.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann Okoroafor selbst, der auf 2:0 erhöhte (32.). Der auffälligste Mann der Anfangsphase kam vor dem gegnerische Gehäuse völlig frei an den Ball und wuchtete diesen ins kurze Eck. Kurz nach dem Seitenwechsel zog der FCH die Schlinge immer enger und sorgte in der 49. Minute in Person von Iohara für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kai Schuster, der seinen Gegner mit einer Finte stehen ließ und scharf ins lange Toreck vollendete. Insgesamt also ein hochverdienter Sieg für den FC Hennef, der somit weiterhin punktgleich mit dem 1. FC Düren auf Platz zwei rangiert. Der SV Deutz steht nach sieben sieglosen Partien mit acht Zählern auf Rang 14.

Friesdorfer Joker verhindern Breinigs ersten Punktgewinn

Beinahe hätte es geklappt mit dem ersten Punkt für den SV Breinig Breinigerberg, aber eben nur beinahe. Gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf lag das Tabellenschlusslicht lange mit 2:0 in Führung. Mittels zwei Elfmetern riss Friesdorf aber noch einmal das Ruder herum und drehte das Spiel im zweiten Durchgang. In der Anfangsphase bot sich den Zuschauern an der Sportanlage Breinig aber zunächst einmal das erwartete Bild , die Gäste übten viel Druck auf die heimische Defensive aus und machten den Anschein, als würden sie genau dort weitermachen wollen, wo sie in den letzten Wochen aufgehört haben - der FC Blau-Weiß Friesdorf ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Die beste Chance der Anfangsphase hatte Friesdorfs Kochan, der den Ball aus rund 16 Metern an die Latte zimmerte (10.). Etwas überraschend gingen wenig später aber die Hausherren in Führung. Kariem Emara nutzte einen fatalen Rückpass in der blau-weißen Hintermannschaft und schob souverän ins rechte Eck ein (26.). Kurz vor der Pause kam es noch dicker für die Gäste. Ein Halbfeldfreistoß landete punktgenau auf dem Schädel von Statovci, der problemlos zum 2:0 einnickte. Zur Pause brachte BW-Coach Thomas Huhn drei frische Kräfte, deren Einwechslung sich unmittelbar danach bezahlt machte. Gerade erst auf dem Platz narrte Scholz im gegnerische Strafraum nahezu die komplette Breiniger Hintermannschaft und und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß versenkte Bringer souverän im Tor (52.). Nur sieben Minuten später war die Führung der Hausherren dann endgültig hinüber. Der ebenfalls frisch eingewechselte Kivoma stellte auf 2:2 (59.). Kurz vor Schluss zeigte der Schiedsrichter erneut auf dem Punkt, nachdem ein FC-Akteur trotz einer Vier-gegen-eins-Situation von den Beinen geholt wurde. Den zweiten Strafstoß der Partie versenkte ein weiteres Mal Bringer im Kasten der Hausherren zum entscheidenden 3:2. Somit setzt der FC Blau-Weiß Friesdorf seine Serie fort und ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Dennoch stehen die Friesdorfer weiterhin an der Grenze zu den Nichtabstiegsplätzen auf Rang 13. Für den punktlosen SV Breinig wird es am Tabellenende dagegen immer dunkler. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt schon 13 Punkte.

Hinter dem Spitzen-Duo Düren und Hennef haben die engsten Verfolger Frechen und Freialdenhoven den direkten Anschluss verloren. Die SpVgg Frechen 20 kam beim FC Pesch nicht über ein 0:0 hinaus. Die Borussia Freialdenhoven verspielte eine 1:0-Pausenführung und trennte sich mit 1:1 von der Viktoria Glesch-Paffendorf. Der Abstand zur Tabellenspitze für den Dritt- und Viertplatzierten wächst damit auf vier Punkte.

Im Tabellenmittelfeld rang der VfL Alfter den FC Hürth mit 3:2 nieder, Arnoldsweiler fuhr einen souveränen 2:0-Sieg gegen den VfL Vichttal ein und der Siegburger SV sicherte sich mit einem knappen 1:0 drei Zähler gegen den abstiegsbedrohten SV Eilendorf. Ernsthafte Abstiegssorgen dürften mittlerweile auch bei der Spvg Wesseling-Urfeld vorherrschen. Die Spvg unterlag Bergisch Gladbach09 vor heimischem Publikum mit 0:3 und steht mit drei Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt schon zehn Punkte.