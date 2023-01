Klare Siege für Alba und den FC Bayern

Meister Alba und der FC Bayern mussten im dicht gepackten Terminkalender am Dienstagabend wieder ran: In der Euroleague feierten die Berliner und Münchner klare Heimsiege.

Alba Berlin bleibt weiter in der Erfolgsspur und hat seinen sechsten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Am Dienstagabend gewann der Basketball-Bundesligist in der Euroleague daheim vor 7128 Zuschauern gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand mit 83:63 (45:33). Damit verließ Alba den letzten Tabellenplatz in der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Maodo Lo mit 17 und Jaleen Smith mit 16 Punkten.

Beide Teams taten sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Alba-Trainer Israel Gonzalez musste zudem auf Flügelspieler Louis Olinde verzichten, der im Spiel gegen die Bayern am Sonntag einen Kapselriss im linken Daumen erlitten hatte. Es dominierten zu Beginn des Spiels die Defensivreihen und es gab nur wenig Punkte zu bestaunen.

Zwei starke Phasen bescheren Alba den Sieg

Mitte des ersten Viertels kam Alba dann aber besser in die Partie und konnte sich mit einem 10:1-Lauf etwas absetzen. Mitte des zweiten Abschnittes wurde der Vorsprung dann erstmalig zweistellig (33:23). Mailand hielt vor allem mit viel Physis dagegen und konnte anschließend wieder verkürzen. Doch die Gastgeber antworteten vor der Pause mit einem 10:0-Lauf.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie weiter hart umkämpft und Alba tat sich nun deutlich schwerer zu punkten. Dafür wurde unermüdlich in der Defensive gearbeitet. Und weil sich auch Mailand offensiv sehr schwer tat, konnten die Berliner die Gäste weiter auf Distanz halten. Gut drei Minuten vor Ende lag Alba mit 15 Punkten vorn (72:57) und brachten den Vorsprung souverän ins Ziel.

FC Bayern gelingt doppelte Wiedergutmachung

Vizemeister München feierte gegen das spanische Topteam Baskonia Vitoria mit 92:79 (52:44) seinen zweiten Erfolg in der Königsklasse in Serie. In der Tabelle verkürzten die Bayern ihren Rückstand auf die Play-off-Ränge auf vorläufig nur noch zwei Siege.

Die Bayern zogen mit dem festen Willen zur Wiedergutmachung der Heimniederlage gegen Berlin ihren spanischen Gegnern, die nach der ersten Vorrundenhälfte zum gleichauf führenden Spitzenquintett gehört hatten, erst zu Beginn der zweiten Spielhälfte entscheidend mit 15 Punkten davon.

Bei der erfolgreichen Revanche des Teams von Münchens Trainer Andrea Trinchieri für die Hinspielniederlage ragten Cassius Winston mit 16 Zählern und Augustine Rubit mit 13 Punkten bei den Gastgebern heraus.

Am Freitag sind die Bayern, bei denen insgesamt sechs Spieler eine zweistellige Punkteausbeute verzeichneten, auf europäischem Parkett beim türkischen Titelkandidaten Fenerbahce Istanbul gefordert.