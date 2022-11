Klare Sache im Reserve-Duell: Stuttgart II schlägt Mainz II

Mit einer Sonntagspartie wurde der 17. Spieltag in der Regionalliga Südwest fortgesetzt: Die U 21 des VfB Stuttgart schlug die U 23 des FSV Mainz 05 unerwartet klar, Noah Ganaus glänzte als Doppeltorschütze.

Am Sonntag trafen die beiden Bundesliga-Reserven VfB Stuttgart II und FSV Mainz 05 II aufeinander. Beide konnten ihre letzten beiden Partien nicht gewinnen, tummeln sich aktuell aber im weitgehend gesicherten Mittelfeld. In der 17. Minute gingen die Schwaben durch Kudala in Führung. Elf Minuten später antworteten die Rheinhessen, nach einer Ecke markierte Crljenec den Ausgleich. In Minute 36 erhielt Stuttgart einen Foulelfmeter. Ganaus wurde gefoult und kümmerte sich erfolgreich um die Verwandlung des Strafstoßes. Die bis zur Pause ansehnliche wie intensive Partie nahm auch im zweiten Durchgang sofort Fahrt auf. In der 48. Minute legte Kudala quer auf Ganaus, der zum 3:1 traf. Für Petö im Mainzer Trikot war das Spiel in der 80. Minute schlagartig vorbei, da er wegen Nachtretens die Rote Karte bekam. Das letzte Wort hatte eine Minute vor Schluss Hoppe, der den 4:1-Endstand herstellte.

Sehenswertes Spitzenspiel

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Letztlich behauptete Spitzenreiter Ulm dabei seinen Fünf-Punkte-Vorsprung vor dem TSV Steinbach Haiger, mit 2:2 endete die Begegnung. Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern, die das Spiel dominierten. Aus dieser Dominanz gelang es Ulm aber erst einmal nicht, Profit zu schlagen. Erst in der 39. Minute nutzte Chessa einen Bock von Ibrahim und schob zur Führung ins leere Tor ein. Doch der Jubelschreib der Spatzen war kaum verhallt, da klingelte erneut - allerdings im eigenen Tor. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball bei Stock, der zum Ausgleich einschoss (42.). Das 1:1 verlieh den Gästen deutlich Auftrieb, die besser aus der Kabine kamen und erneut nach einem Eckball durch Eismann zuschlugen (57.). Jedoch hatte auch Ulm umgehend eine Antwort parat. Schmidt flankte auf Röser, der den Ball zum 2:2 über die Linie bugsierte (63.). Der erneute Ausgleichstreffer brachte hektische 27 Schlussminuten mit sich. Nicht ganz unbeteiligt daran war Schiedsrichter Mario Hildenbrand, der Hannemann acht Minuten nach dessen Einwechslung mit der Ampelkarte wieder vom Feld schickte (79.). Die Gäste drückten in Überzahl anschließend auf den Siegtreffer, der jedoch nicht mehr fiel. Es blieb beim Unentschieden.

Spannung versprach am Samstag auch der Abstiegskampf. Dem VfR Aalen und dem SGV Freiberg gelangen immens wichtige Punkte. Durch ein 2:1 gegen den FSV Frankfurt machen die Aalener nach ihrem Punktabzug weiter Boden auf die Nichtabstiegsplätze gut, liegt nun nur noch drei Zähler dahinter. Aalen hat zu Beginn ein optisches Übergewicht, benötigten für die Führung nach 27 Minuten aber einen Standard und ein Eigentor von Weißmann. Anschließend bremsten viele Fouls die Begegnung aus. Es blieb bis zur Pause beim knappen Vorsprung der Platzherren. Eine kurze Drangphase der Gäste überstand Aalen nach Wiederanpfiff schadlos und legte nach einer Stunde selbst den zweiten Treffer nach. Abruscia wurde von Bux angespielt, ließ einen Gegenspieler ins Leere laufen und vollendete. Frankfurts niederländischer Torjäger Peters brauchte aber nur sechs Minuten, um mit der Hacke sehenswert zu antworten. Der Anschlusstreffer gab dem FSV sichtlich Aufwind, jedoch wurde die Aufholjagd durch eine Rote Karte für Hupfauf, der bei einem Konter Seitz überhart in die Beine fuhr, erschwert (81.). Weitere Tore gab es dann keine mehr - Endstand 2:1.

Die bereits erwähnten Freiberger gewannen nach fünf sieglosen Partien am Samstag gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Der Grundstein dafür wurde durch schon in Durchgang eins gelegt. Mit etwas Glück vernaschte Tomic mehrere Gegenspieler und düpierte SGB-Keeper Zapico mit einem Schuss ins kurze Eck (19.). In der 38. Minute erhöhte Reisig mit einem Wahnsinnstreffer. Mit der Hacke und aus der Drehung lupfte der Angreifer ein weites Zuspiel über Zapico zum 2:0 ins Tor. Von diesem Treffer erholten sich die Gäste nicht mehr, die nach der Pause noch das 3:0 durch ein Frey-Eigentor schlucken mussten (78.). Der Unglücksrabe erzielte drei Minuten später per Direktabnahme immerhin noch den Ehrentreffer für die Gäste zum Endstand.

Wichtige Zähler im Abstiegskampf standen auch zwischen Hessen Kassel und Wormatia Worms auf dem Spiel. Einen Sieger gab es nicht. Die Gäste aus Worms gingen kurz vor der Pause in Führung. Kassel ließ Grimmer im Strafraum gewähren, der schloss mit dem Außenrist zum 1:0 ab (44.). Im zweiten Durchgang sah es zunächst danach aus, als könnte die Wormatia den Dreier aus Kassel entführen. Haches Ampelkarte warf die Kräfteverhältnisse aber noch einmal durcheinander (70.) und Schmitt köpfte zehn Minuten vor dem Ende zum 1:1-Ausgleich und Endstand ein.

OFC dreht Rückstand

Drei Spiele standen am Freitagabend an: Nach oben wollen die Kickers Offenbach unentwegt schielen, auch wenn der neuralgische Platz eins ein gutes Stück entfernt ist. Somit helfen der Elf von Trainer Ersan Parlatan nur Siege, gegen den derzeit formschwachen SV Eintracht Trier war ein Dreier somit Pflicht. Die Hessen hatten von Beginn an alles im Griff, doch offensiv wurden sie zumindest in der ersten Hälfte nicht mal ansatzweise gefährlich genug. Kurz vor der Pause brachte Trier einen seiner wenigen Angriff vors Tor und führte prompt: Wrusch wurde mit einem präzisen Steilpass bedient und tunnelte OFC-Torwart Richter (41.). Nach der Pause zielte Brandscheid knapp über das OFC-Gestänge, ehe Saric in der 58. Minute den Bieberer Berg aufatmen ließ: Nach einem Lemmer-Kopfball staubte der zur Pause Eingewechselte ab. Das reichte weder Team noch Fans der Hausherren, aber Parlatan bewies an diesem Freitag ein glückliches Händchen: In der 78. Minute verwertete der ebenfalls eingewechselte Hosiner einen wuchtigen Pass vom linken Flügel zum 2:1 für den OFC. Der verdiente Sieg wäre in der Schlussminute fast nochmal ins Wanken geraten, doch mit vereinten Kräften klärte die OFC-Abwehr einen Trierer Schuss von der Strafraumgrenze.

Gut in Form zeigte sich zuletzt die TSG Balingen, die es mit Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz zu tun bekam. In der 8. Minute hatten die heimischen Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, doch Almeida Morais scheiterte freistehend im Eins-gegen-Eins an Rot-Weiß-Torwart Kips. Die Gäste kamen in Minute 20 erstmals gefährlich nach vorne, doch Guthörl traf nur das hintere Torgestänge. Alles in allem ging Balingen mit einem Chanenplus in die Halbzeitpause. Die Belohnung folgte in der 54. Minute: Akkaya brachte die TSG mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Zwölf Minuten später verhinderte Binanzer mit zwei starken Paraden hintereinander den Ausgleich. Diese Koblenzer Chance war allerdings eine Ausnahme, auch nach der Führung hielt die TSG das Zepter in der Hand, zeigte die klar reifere Spielanlage, was sich auch auf dem Chancenzettel niederschlug. Da die vielen Gelegenheiten aber nicht zu einem möglichen 2:0 genutzt wurden, musste Balingen bis zum Ende zittern.

Im Duell der Tabellennachbarn trafen sich der FC-Astoria Walldorf und der Bahlinger SC. Die Zuschauer bekamen zunächst beste Unterhaltung geboten: In der 2. Minute drosch Pepic einen Steilpass zur Gästeführung in den Winkel. Der FCA antwortete nach einer Viertelstunde durch Carl, der eine Hereingabe von Mario Müller ins Netz köpfte. Bis zur Pause plätscherte die Partie dann aber etwas vor sich hin. In den zweiten 45 Minuten waren die Hausherren dem Sieg näher, doch erst köpfte Antlitz knapp vorbei, dann kam Carl bei einem Pass von Waack um Sekundenbruchteile zu spät. Somit ging es mit einer Punkteteilung in die Nacht.

Verfolgerduell verlegt

Das Verfolgerduell zwischen dem FC Homburg und der TSG Hoffenheim II wurde auf Mittwoch, den 14.12. (19 Uhr) verlegt. Die Hoffenheimer hatten das aufgrund der Abstellung von U-21-Nationalspielern für dieses Wochenende bei der Liga beantragt.