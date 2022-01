"Klare Reihenfolge": Keine Freigabe für Kühns Rückkehr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht mit dem Kader aus dem Spanien-Spiel in die richtungsweisende Hauptrundenpartie gegen Norwegen.

Bundestrainer Alfred Gislason formiert wieder den 16er-Kader aus dem Spanien-Spiel, das steht seit 19.30 Uhr fest. Eine erhoffte Rückkehr von Julius Kühn, dem ersten deutschen infizierten Profi bei der EM, fällt derweil flach.

Der Rückraumspieler der MT Melsungen befindet sich weiter im Wartestand, da der am Freitag erfolgte PCR-Re-Test nicht den Voraussetzungen für eine Rückkehr ins Turnier entsprach. Nach zwei negativen PCR-Tests ist zudem eine medizinische Freigabe notwendig. Diese werde auf Basis einer sportmedizinischen und kardiologischen Untersuchung im Uniklinikum Wien erfolgen, so der DHB.

"Wir haben für die Rückkehr unserer Spieler ins Turnier eine klare Reihenfolge: Erst muss es das grüne Licht der vollkommen unabhängig handelnden Mediziner geben, dann kann Alfred Gislason entscheiden, wann und wie er die zusätzliche sportliche Option nutzt", wird Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB, zitiert.

Signifikante Viruslast beim Co-Trainer

In Isolation muss derweil Erik Wudtke. Der Co-Trainer hatte sich nach einem unklaren Befund bereits am Donnerstag separiert. Der eigens veranlasste PCR-Test hat am Freitag eine signifikante Viruslast ergeben. "Wir sind froh, so vorsichtig gehandelt zu haben", sagt Kromer. Wudtkes Part auf der deutschen Bank wird erneut Teammanager Oliver Roggisch übernehmen.

Der deutsche Kader auf einen Blick:

Tor: Johannes Bitter, Daniel Rebmann

Linksaußen: Rune Dahmke, Patrick Zieker

Rückraum links: Paul Drux, Lukas Stutzke, Simon Ernst

Rückraum Mitte: Philipp Weber, Julian Köster

Rückraum rechts: Fabian Wiede, Christoph Steinert, David Schmidt

Rechtsaußen: Lukas Zerbe, Tobias Reichmann

Kreis: Johannes Golla, Patrick Wiencek