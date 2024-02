Klare Niederlage gegen Luckenwalde: Eilenburg weiter in Nöten

Am Freitag blieb nach zwei Absagen nur noch eine Partie zum Auftakt des 22. Spieltags übrig. Nach dem 0:3 gegen den FSV Luckenwalde muss der FC Eilenburg in diesem Jahr weiter auf den ersten Sieg warten.

Die Partie zwischen dem FC Eilenburg und dem FSV Luckenwalde eröffnete am Freitagabend den Spieltag und sah am Ende einen 3:0-Gästesieg, der aber nicht so deutlich war, wie es das Ergebnis suggeriert. In einem munteren Duell verpassten die Gäste zunächst die Führung, die in der Anfangsphase dann dennoch fallen sollte: Einen Freistoß von der Strafraumkante zimmerte Christian Flath wuchtig zum 1:0 für Luckenwalde in die Maschen (9.). Die Heimelf wurde in Folge aktiver, vergab durch Christopher Bibaku aber die Ausgleichschance. Nach Wiederanpfiff ging zunächst der Gast auf den zweiten Treffer, doch dann hatte der FCE binnen zwei Minuten zwei gute Gelegenheiten. Doch FSV-Keeper Florian Palmowski war ebenso auf der Höhe wie sein Gegenüber Luca Bendel. In der Schlussphase entschied Luckenwalde dann die Partie für sich: Einmal mehr tauchte Simon Gollnack vor Bendel auf und markierte das 2:0 (75.), dann verwandelte Lucas Vierling einen Strafstoß zum 3:0-Endstand (82.).