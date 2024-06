Klare Marschroute gegen Polen: "Alles andere sind Rechenspiele, die nichts bringen"

Österreich und Polen spielen im direkten Duell um ihre ersten Punkte bei der EURO 2024. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat ganz klar einen Dreier im Visier.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Wenn Österreichs Nationalmannschaft am Freitagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Olympiastadion auf Polen trifft, dann - so bezeichnete es Teamchef Ralf Rangnick bei der Abschluss-Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin - werden das 90 Minuten "mit Play-off-Charakter". Nach den Auftaktniederlagen gegen Frankreich bzw. die Niederlande geht es am zweiten Spieltag der Vorrunde für beide Mannschaften darum, die Chancen auf den Aufstieg ins Achtelfinale aufrecht zu erhalten.

"Die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, hat alle Chancen, nachher auch weiterzukommen. Ein Unentschieden hilft beiden nicht wirklich", weiß Rangnick. Neben dem Ersten und Zweiten jeder Gruppe kommen auch die vier (von sechs) besten Gruppendritten weiter. Mit vier Punkten wäre man also mit großer Wahrscheinlichkeit in der K.-o.-Phase.

Rangnick: "Wir werden natürlich auf Sieg spielen"

Rangnick will aber auch im hypothetischen Fall, sollte es in der Schlussphase der Partie gegen Polen remis stehen, nicht zu taktieren beginnen. "Unsere Spielweise ist nicht darauf ausgerichtet, unentschieden zu spielen. Auch in der 80. Minute nicht", stellte der 65-Jährige klar. "Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, hat zwar theoretisch jede der beiden Mannschaften noch die Chance, aber dann muss Polen gegen Frankreich gewinnen und wir gegen die Niederlande. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Situation, die man haben möchte."

Daher gibt es für die ÖFB-Elf nur eine Marschroute: "Wir werden natürlich auf Sieg spielen. Alles andere sind Rechenspiele, die nichts bringen." Es wäre Österreichs dritter Sieg im zwölften EM-Spiel. Und er würde den ÖFB dem zweiten Aufstieg ins Achtelfinale nach dem bitteren Aus 2021 gegen den späteren Europameister Italien ein großes Stück näherbringen.

