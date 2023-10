"Klare Idee von Fußball": Holstein Kiel verlängert mit Rapp

Holstein Kiel hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Marcel Rapp um zwei Jahre verlängert. Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver legt indes zum Saisonende sein Amt nieder.

Marcel Rapp kam im Oktober 2021 von der A-Jugend der TSG Hoffenheim, deren Bundesliga-Team der heute 44-Jährige in der Saison 2019/20 für drei Spiele als Interimstrainer betreute, zur KSV und folgte dort auf Ole Werner, der nach dem verpassten Aufstieg vor dem 8. Spieltag der Saison 2021/22 überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte.

Bei den Störchen unterschrieb Rapp damals einen Dreijahresvertrag. Dieser wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Die Kieler griffen nun vor und verlängerten das Arbeitspapier um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026.

"Marcel Rapp hat eine klare Idee von Fußball und setzt diese gemeinsam mit seinem gesamten Team mit viel Engagement und Leidenschaft um. Dazu identifiziert er sich zu 100 Prozent mit dem Verein und unserem sportlichen Weg", so Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver in einer Pressemitteilung des Vereins. "Daher freut es uns sehr, die Vertragsverlängerung von Marcel schon zu diesem Zeitpunkt der Saison geklärt zu haben."

In Rapps erster Saison an der Seitenlinie schloss Holstein Kiel mit 45 Punkten als Tabellen-Neunter die Zweitliga-Saison ab, die vergangene Saison beendete man mit 46 Punkten auf Platz acht. Nach den Abgängen mehrerer Leistungsträger wie Fin Bartels, Fabian Reese oder Ex-Kapitän Hauke Wahl drohte den Störchen eine schwierige Saison, doch auch in Rapps drittem Jahr hat man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. Im Gegenteil: Nach neun Spieltagen steht die KSV mit 16 Punkten auf dem vierten Platz.

"Ich habe große Lust, gemeinsam mit meinem großartigen Team den durch den Kaderumbruch im Sommer eingeleiteten sportlichen Weg weiter zu gestalten und so mittel- bis langfristig zu der Entwicklung dieses Vereins beizutragen", erklärt Rapp. "Dazu fühlen wir, meine Familie und ich, uns hier in Kiel sehr wohl, so dass mir die Entscheidung nicht schwergefallen ist. Ich möchte mich auf diesem Weg für das Vertrauen bedanken, das mir die Verantwortlichen entgegenbringen, und freue mich auf eine spannende Zeit."

Stöver legt Amt nieder

Während Rapp somit zwei weitere Jahre in Kiel verbringen wird, endet die Zusammenarbeit der KSV und Stöver derweil im kommenden Sommer. Auch das Arbeitspapier des Sport-Geschäftsführers - seit 2019 im Amt - läuft 2024 aus und wird nicht verlängert. Der 56-Jährige legt sein Amt nieder.

"Nach längeren reiflichen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, nach dann insgesamt etwa fünfeinhalb Jahren, meine Tätigkeit bei Holstein Kiel im Sommer zu beenden", erklärt Stöver. Er spricht von einer Zeit, "in der viele kleine und einige große Herausforderungen zu meistern waren und noch sind. Da denke ich insbesondere an die Trainersuche nach dem Weggang von Ole Werner, eine Pandemie, die die Welt zum Stillstand brachte oder auch aktuell den großen Kaderumbruch in diesem Sommer. Zu jeder Zeit haben wir diese Aufgaben zusammen in einem großartigen Team gemeistert, so dass ich in einigen Monaten mit Stolz und Dankbarkeit zurückblicken werde."

Nun gelte es aber, "diese noch junge Saison weiterhin mit aller Akribie und Konzentration zu bestreiten, um mit einer bestmöglichen Platzierung und einem für die Zukunft gut aufgestellten sportlichen Bereich 'Kiel ahoi' sagen zu können."

Der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Tholund bedankte sich bei Stöver für dessen Arbeit und die "frühzeitige Kommunikation, für seine Offenheit und Klarheit in dieser Angelegenheit". Bei der Nachfolgersuche gelte es nun, "Ruhe und Sachlichkeit" zu bewahren. Auch Stöver werde dabei unterstützen, um "zum Saisonende einen geräuschlosen und nahtlosen Übergang zu gewährleisten".