"Klare Bekenntnisse von Leistungsträgern": Heidenheim verlängert mit drei Stammkräften

Gleich drei Akteure auf einmal hat der 1. FC Heidenheim vorzeitig längerfristig an sich gebunden. Mit Marnon Busch, Jonas Föhrenbach und Jan Schöppner verlängert der Zweitligist mit drei Stammkräften.

Die Vertragsverlängerungen gaben die Heidenheimer bei ihrer 15. Mitgliederversammlung bekannt. Während Schöppner sein Arbeitspapier bis 2025 verlängerte, erhielten Busch und Föhrenbach beim FCH sogar Verträge bis 2027. "Dies sind drei klare Bekenntnisse von drei wichtigen Leistungsträgern unserer Mannschaft, über die wir uns - gerade zum jetzigen frühen Zeitpunkt - ganz besonders freuen", wird Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald auf der Vereinswebsite zitiert. Alle drei Verträge wären im kommenden Sommer ausgelaufen.

Föhrenbach als Dauerbrenner

Marnon Busch läuft seit bereits fünf Jahren für die Heidenheimer auf, 2017 kam der 28-Jährige vom SV Werder Bremen und entwickelte sich auf der rechten Abwehrseite zum Stammspieler. Auch Abwehrkollege Jonas Föhrenbach kam von einem Bundesligaklub nach Heidenheim, im Sommer 2019 wechselte der 26-jährige Linksverteidiger aus Freiburg an die Brenz. In dieser Saison absolvierte Föhrenbach jede Pflichtspielminute für den Zweitligisten. "Seine äußerst positive Entwicklung der letzten Monate zu sehen, bereitet uns große Freude", so Sanswald. "Dass er in dieser Saison noch keine Minute verpasst hat, zeigt seinen großen Stellenwert in unserem Defensivverbund."

Etwas weniger Einsatz-Glück hatte in der aktuellen Spielzeit Jan Schöppner, der 2020 vom SC Verl zum Zweitligisten wechselte. Nach neun Startelfeinsätzen in den ersten neun Pflichtspielen zog sich der Mittelfeldspieler eine Knöchelverletzung zu und musste zwei Monate zwangspausieren - sein Comeback feierte der 23-Jährige als Joker beim spektakulären 5:4-Erfolg gegen Jahn Regensburg. Zum Ligaauftakt am 28. Januar gegen Hansa Rostock ist Schöppner dann wohl wieder ein Startelfkandidat.