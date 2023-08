Klare Auswärtserfolge für Oberhausen und Düsseldorf - Wuppertal und Fortuna Köln im Gleichschritt

Der 3. Spieltag in der Regionalliga West ist vorerst Geschichte. Im September findet noch das Nachholspiel zwischen Velbert und Gütersloh statt. Am Sonntag verteidigte Fortuna Köln die Tabellenspitze. Samstags überzeugten Oberhausen und Düsseldorf II auswärts und holten ihre ersten Siege. Am Tabellenende stehen Lippstadt und Ahlen weiter ohne Punkt da. Schon am Freitag waren gemischte Gefühle bei Aachen und Wuppertal angesagt.

Fortuna Köln müht sich in Überzahl zum dritten Erfolg

Der SC Fortuna Köln hat den Wuppertaler SV durch seinen dritten Saisonerfolg wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Beim unangenehm zu bespielenden Aufsteiger in Paderborn taten sich die Südstädter trotz fast einer Stunde in Überzahl schwer. Zwar hatten die Kölner von Beginn an ein optisches Übergewicht und auch die besseren Chancen, schafften es nach dem 1:0 durch Steinkötter (Elfmeter/24.), und der kurz darauf folgenden Roten Karte für Flotho (Nachtreten/31.) nicht, der Paderborner Reserve den Stecker zu ziehen. Die Möglichkeiten dazu waren durchaus vorhanden, jedoch fehlte die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Nach der Pause glich der SCP überraschend durch Bravo Sanchez (direkter Freistoß/57.) aus, die Kölner Antwort folgte aber nur 120 Sekunden später durch Steinkötter, der einen Doppelpack schnürte. Es blieb aber spannend, auch weil die Fortuna-Defensive den flinken Ansah nicht unter Kontrolle bekam. Aber auch die Gastgeber gingen mit ihren wenigen Gelegenheiten zu fahrlässig um, um letztlich wenigsten einen Punkt in Paderborn zu behalten.

Oberhausen glänzt in Lippstadt

Aufatmen bei Rot-Weiß Oberhausen, das am Samstag im dritten Spiel den ersten Sieg feierte: 4:1 hieß es im Duell mit dem SV Lippstadt. RWO startete in selbiges mit Elan, erarbeitete sich Chancen, doch Lippstadt-Keeper Balkenhoff war zunächst auf der Höhe. Dann aber patzte der Schlussmann der Heimelf, ließ den Ball vor die Füße Kreyers fallen - der Angreifer musste nur mehr zum 1:0 für RWO abstauben (31.). Oberhausen aber hielt auch jetzt den Druck hoch, erspielte sich weitere Gelegenheiten, wenig später stand es dann bereits 2:0: Nach einem weiten Freistoß in den Strafraum war Fassnacht zur Stelle und grätschte den Ball über die Linie (39.) - eine hochverdiente Pausenführung nach einer starken Vorstellung. Und auch nach der Pause machte RWO da weiter: Ecke für die Gäste, der Ball landete bei Stappmann, der vom Strafraum trocken das lange Eck anvisierte - 3:0 (46.). Die Partie schien damit früh entschieden, in Folge drosselten die Gäste das Tempo etwas. Lippstadt konnte zwar durch Maier, der nach einer Balleroberung frei zum Abschluss kam, auf 1:3 verkürzen (69.), weitere Chancen brachte die Heimelf aber nicht im Tor unter. Auf der anderen Seite war es dann Stoppelkamp, der Rexha mit einem Chip bediente - der Joker markierte den 4:1-Endstand (88.). Dem SVL ist der Auftakt in die Saison damit missraten: Drei Spiele, null Punkte.

Matchwinner Kleefisch: Wegberg feiert zweiten Sieg

Seinen bereits zweiten Saisonerfolg konnte Underdog FC Wegberg-Beeck feiern - gegen weiter punktlose Ahlener hieß es am Ende 2:1. In Halbzeit eins ging die Partie zäh los, wurde erst in den Minuten vor der Pause besser. Es gab viele Diskussionen, aber noch keine Tore. Das änderte sich aber nach Wiederanpfiff: Zunächst jubelte Ahlen mit Torschütze Uzun, der nach Steilpass und Querpass das 1:0 in die Maschen grätschte (54.) - schnörkellos gespielt, aber der Treffer fiel unter Mithilfe der Wegberger Defensive. Der Aufsteiger aber hatte die schnelle Antwort parat: Kleefisch avancierte dabei zum Matchwinner, als ihm nach einem Rückpass von der Grundlinie erst das wuchtige 1:1 gelang (57.) und er dann zehn Minuten später nach einer Ecke per Kopf die 2:1-Führung herstellte (67.). Ahlen hatte keine Antwort mehr, in der Nachspielzeit hielt Heimkeeper Meyer den nicht unverdienten Sieg fest. Rot Weiss bleibt damit Tabellenletzter.

Düsseldorf düpiert Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf II war vor diesem Spieltag noch ohne Zähler, konnte sich die ersten drei davon aber mit einem 4:1-Erfolg beim bis dato ungeschlagenen SC Wiedenbrück aufs Konto buchen. Nach einer höhepunktarmen Anfangsphase war Wiedenbrück das aktivere Team, dann aber trat auch der Gast offensiv in Erscheinung und führte mit seiner zweiten Chance bereits: Skolik köpfte eine Flanke zum 1:0 für die Düsseldorfer in die Maschen (26.). Der SCW verpasste die schnelle Antwort, so schlugen die Gäste vor der Pause erneut zu. Oberdorf bekam einen zweiten Ball vor die Füße und setzte ihn platziert zum 2:0 für die U 23 ins Eck (45.+4). Nach Wiederanpfiff wollte Wiedenbrück den Anschluss, aber die Düsseldorfer wurden stärker, bekamen wieder ihre Chancen und nutzten eine davon - und wie: Brechmann verwandelte einen Eckball direkt zum 3:0 (54.). Damit war der Widerstand endgültig gebrochen, Wiedenbrück wackelte gehörig und fing sich gegen nun spielfreudige Gäste auch noch einen weiteren Gegentreffer: Bird bediente El Faouzi, der keine Mühe mit dem 4:0 hatte (56.). Nun kontrollierten die Gäste das Geschehen, beim SCW schlich sich Frust ein: Böhmer kassierte glatt Rot, der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, das Geschehen im Anschluss zu beruhigen. In Unterzahl gelang der Heimelf durch den von Tuma verwandelten direkten Freistoß noch die 1:4-Ergebniskosmetik (88.).

Töpken sticht für Rödinghausen

Ein verdienter Saisonsieg Nummer zwei gelang dem SV Rödinghausen beim 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Düren. Mann des Spiels auf Seiten der Heimelf war dabei Neuzugang Thilo Töpken, der die Heimelf erst in der Anfangsphase handlungsschnell mit 1:0 in Führung brachte (16.), dann in Durchgang zwei nach einem schnellen Angriff etwas glücklich an den Ball kam und mit einem kompromisslosen Abschluss das 2:0 nachlegte (66.). Düren zeigte zuvor seine beste Phase zu Beginn der zweiten Hälfte, verpasste da den Ausgleich. Nachdem auf Seiten der Gäste Brock in Minute 57 nach einem harten Foul glatt Rot sah, war die Messe nach Treffer Nummer zwei natürlich gelesen. Rödinghausen spielte die Partie souverän zu Ende und schickte Düren damit das erste Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld.

Bocholt verpasst in Köln die Spitze

Ab Abend trat dann noch der 1. FC Bocholt beim 1. FC Köln II an, verlor aber nach zuletzt zwei Siegen mit 0:1. Die Kölner starteten offensiv und waren das zunächst bestimmende Team, dann aber arbeiteten sich auch die Gäste in die Partie, die zunehmend an Intensität gewann. Die großen Chancen blieben bis zur Pause aber aus. Auch nach Wiederanpfiff war es ein Duell auf Augenhöhe. Das Tor des Tages fiel letztlich Mitte des zweiten Durchgangs, als Nadjombe Maß nahm und den Ball mit der Innenseite in die lange Ecke setzte - 1:0 für Köln (68.). In der zerfahrenen Schlussphase mühte sich Bocholt vergebens, die Kölner freuten sich am Ende über ihren zweiten Saisonsieg.

Aachen auch im zweiten Heimspiel sieglos

Nach der dramatischen Heimniederlage gegen Wuppertal im Eröffnungsspiel, wollte Alemannia Aachen am Freitag gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach diesmal den Dreier am Tivoli behalten. Nach passabler Anfangsphase verlor Rumpf auf dem rechten Flügel den Ball, Fukuda nahm Tempo auf und bediente Asallari am langen Pfosten präzise, der in der 22. Minute die Gladbacher in Führung brachte. Mit einem Doppelschlag ließ die Alemannia den Tivoli beben. Erst schlug Rumpf in der 31. Minute einen langen Ball auf Willms, dessen Ablage ins Zentrum Brasnic humorlos in die Maschen jagte, dann kullerte ein verunglückter Borussia-Rückpass von Kemper an Torwart Olschowsky vorbei ins eigene Netz (33.). Mit 2:1 ging es in die Halbzeit. Hochklassig verliefen weite Teile der zweiten Hälfte: Eine abgefälschte Flanke von Heinz klatschte in der 53. Minute auf die Latte des Gäste-Gehäuses. Auf der Gegenseite musste Müller sechs Minuten später auf der Linie retten, ehe Ullrich in der 62. Minute das heimische Außennetz traf. Danach war wieder die Alemannia überlegen und verzeichnete ein Chancenplus. Die 16.000 Zuschauer am Tivoli fieberten auf den dritten Treffer hin, doch stattdessen tauchte in der 89. Minute auf einmal Büyükarslan vor Johnen auf und schob zum 2:2 ein. Aachen warf in der über sechsminütigen Nachspielzeit noch mal alles nach vorne, Brasnic verpasste nach einer Hereingabe am langen Pfosten die größte Chance auf den Siegtreffer.

Wuppertal mit langem Atem auf Schalke

Nach zwei Last-minute-Siegen machten sich am Freitag zahlreiche Fans des Wuppertaler SV auf den Weg ins Gelsenkirchener Parkstadion, um gegen die U 23 des FC Schalke 04 möglichst den dritten Dreier im dritten Spiel zu feiern. Und so begann der WSV auch. Benschop scheiterte früh mit einem strammen Schuss an Torhüter Treichel, doch in der 18. Minute landete ein Eckball von Itter punktgenau auf dem Kopf von Pytlik, der sich nicht zweimal bitten ließ. Danach investierte der S04 mehr und belohnte sich noch vor der Pause: Eine flach ausgeführte Ecke schoss Müller platziert in die Maschen, 1:1 in der 42. Minute. Die Halbzeit kam für Wuppertal wie gerufen, denn zum Ende des ersten Durchgangs hatte Schalke doch klar die Oberhand. Das änderte sich mit Wiederanpfiff, jetzt lieferten sich beide Mannschaften einen attraktiven Schlagabtausch. Amadin zwang Patzler nach knapp einer Stunde mit einem Schlenzer zu einer Glanzparade. Da die Partie spätestens mit Beginn der Schlussviertelstunde wieder etwas an Fahrt verlor, lag ein Unentschieden in der Luft. Nicht aber mit diesen Wuppertalern, die schon in den beiden vorherigen Spielen spät zuschlugen. Und so auch diesmal: In der 86. Minute ließ Schalkes Torwart Treichel einen Schuss von Peitz nach vorne abprallen, Beckhoff stand richtig und schob zur Führung ein. Danach verteidigte Wuppertal zunächst engmaschig und schloss mit der letzten Aktion des Spiels einen Konter zum 3:1 ab, Saric hieß der Torschütze. Damit steht Wuppertal nach drei Spielen mit der vollen Punktzahl da. Kurios: Würde ein Spiel nur 85 Minuten dauern, Hüzeyfe Dogan und sein Team hätten gerade einmal einen mickrigen Zähler auf dem Konto.