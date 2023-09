Klare Aufgabe für 96: "Heimspiel gewinnen"

Trotz des großen Respekts vor der Spielklasse und vor dem kommenden Gegner: Die Marschrichtung in Hannover ist eindeutig. Vor guter Kulisse wollen sich die Niedersachsen mit einem weiteren Sieg in der Spitzengruppe festsetzen.

Stefan Leitl will sich in der Spitzengruppe festsetzen. IMAGO/Jan Huebner

Das Studium der Partie am Mittwochabend stärkte noch einmal die Hochachtung vor dem kommenden Gegner. Das engagierte Pokalspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen Erstligist Leipzig nötig Stefan Leitl Respekt ab. "Man hat gesehen, was auf uns zukommt", sagt Hannovers Trainer und zählt auf: "Sie sind seit Spieltag eins in der Liga angekommen, spielen einen sehr guten Fußball und haben mit Markus Kauczinski einen erfahrenen Trainer, der die 2. Liga kennt."

Und trotzdem: Mit einem weiteren Erfolg besitzt der Ex-Bundesligist die große Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Dafür wolle man alles tun, so Leitl. "Für uns geht es darum, dass wir im eigenen Ballbesitz sauber sind, ein gutes Positionsspiel haben und die nötige Ruhe mitbringen, um den Gegner zu bespielen. Und Disziplin, wenn wir den Ball verlieren oder nicht in Ballbesitz sind. Ganz klar: Die Aufgabe ist, dieses Heimspiel zu gewinnen." Die Voraussetzungen dafür sieht der 46-Jährige gegeben. "Wir sind in einer guten Verfassung, in einer guten Form. Deshalb ist diese Aufgabe klar mit der Mannschaft besprochen: Wir wollen die drei Punkte in Hannover behalten."

Geduld nach dem 7:0 gegen Osnabrück

Dass es nun so frank und frei weitergeht wie zuletzt beim 7:0-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück, dürfe allerdings niemand erwarten. "Alle im Stadion werden Geduld brauchen. Wir auf dem Platz, aber auch die Zuschauer", betont Leitl. "Wehen ist in der Lage, ein Spiel lange offen zu halten. Sie sind in der Lage, aus einem tiefen Verteidigen heraus wenig Räume zu geben, schnell umzuschalten. Wichtig ist nicht, wie hoch wir gewinnen, sondern dass wir gewinnen. Dass wir kontinuierlich punkten und dranbleiben."

Die Spielklasse macht dem Coach nicht nur dank des Aufschwungs der eigenen Mannschaft viel Freude. "Insgesamt ist die Liga spannend. Es war zu erwarten, dass es aufgrund dieser Leistungsdichte an jedem Spieltag spannend zugeht, oben wie unten." Deshalb sei es auch für die Fans im ganzen Land so interessant, diese Liga zu begleiten und zu beobachten. "Für uns geht es darum, die Leistungsbereitschaft zu erhalten und in einem Heimspiel vor 30.000 Zuschauern nachzuschieben, die maximale Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen."

Quartett fällt aus

Zum Personal: Ohne vier muss 96 das Spiel gegen den Aufsteiger bestreiten. Sebastian Ernst macht mit einem grippalen Infekt das Quartett der Fehlenden komplett. "Wir sind zuversichtlich, dass er in Kaiserslautern wieder zur Verfügung steht", hofft Leitl jedoch. Zuvor hatten sich bereits Nicolo Tresoldi (ebenfalls nach Infekt), Max Christiansen (Rückenverletzung) und Max Besuschkow (Fersenverletzung) abmelden müssen.