Klare Ansage von Schippers: "Wir müssen uns trauen, gute Spieler ziehen zu lassen"

Bei Borussia Mönchengladbach wollen sie das einst so hervorragend funktionierende Transfermodell reaktivieren. Eine Situation wie 2023 soll unbedingt vermieden werden.

Die Zahlen liegen auf dem Tisch. 24,7 Millionen Euro Minus im Geschäftsjahr 2022. In Summe rund 56 Millionen Euro Verlust in den drei von Corona geprägten Geschäftsjahren 2020 bis 2022. "Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht", sagt Stephan Schippers und zeigt sich dennoch "zufrieden" damit, wie der Klub durch die schwierige Pandemie-Zeit gekommen sei. Denn nach wie vor gelte seine Aussage, die Borussia sei "nicht reich, aber gesund". Borussias Geschäftsführer erklärt: "Es hat sich ausgezahlt, dass wir uns in den Jahren vor der Pandemie Fett angefressen hatten."

"Ab jetzt geht es auch wieder bergauf"

Von diesem Fett ist auch nach den drei Verlustjahren immer noch einiges übrig. Das Eigenkapital sank in dieser Zeit zwar von 103,3 auf 47,1 Millionen Euro, "trotzdem verfügen wir nach wie vor über das zweitgrößte Eigenkapital aller eigenständigen Bundesligisten, die keine Anteilseigner haben", verdeutlicht Schippers. Und das Schlimmste scheint überstanden. "Ab jetzt geht es auch wieder bergauf", schaut der Geschäftsführer optimistisch in die Zukunft. "Im Geschäftsjahr 2023 werden wir wieder schwarze Zahlen schreiben. Dafür arbeiten wir."

Zu den schwarzen Zahlen beitragen soll die Rückbesinnung auf ein Gladbacher Transfermodell, das über einen langen Zeitraum glänzend funktioniert hatte: Spieler auf ihrem Peak zu verkaufen - auch wenn es zunächst einmal zu Lasten der sportlichen Substanz geht. In den Jahren 2019 und 2020 rückte man von diesem Weg schrittweise ab. 2020, zum Beispiel, schlug man eine sehr lukrative Offerte für Denis Zakaria aus, um sportlich voll angreifen zu können. Im Rückblick ein Fehler.

Transfererlöse generieren, neue Stars entwickeln

Der einst so erfolgreiche Kreislauf - Transfererlöse generieren, neue Stars entwickeln und sukzessive die Qualität im Kader erhöhen - soll künftig wieder richtig in Gang gesetzt werden. "Wir müssen wieder den Mut haben, Spieler abzugeben, wenn sie anderswo den nächsten Schritt machen können und wollen", sagt Schippers. "Wir müssen uns trauen, verdiente, gute Spieler ziehen zu lassen." Kaufen und verkaufen, "das muss ein Gleichgewicht sein, um schwarze Zahlen schreiben zu können", so Gladbachs Finanzchef.

In seiner Rede auf der Mitgliederversammlung unterstrich auch Sportdirektor Roland Virkus, dass man auf den "Borussia-Weg" zurückkehren wolle. "Wir als Borussia Mönchengladbach müssen die Bereitschaft haben zu verkaufen, wenn Spieler den nächsten Schritt machen können. Das wird immer unser Weg sein", betonte Virkus.

Fälle wie aktuell Marcus Thuram und Ramy Bensebaini, die den Klub am Saisonende ablösefrei verlassen werden, wollen die Borussen in Zukunft unter allen Umständen vermeiden. Deshalb hat der Manager schon jetzt die 2024 auslaufenden Verträge im Blick. Zu diesen Spielern zählen Florian Neuhaus, Nico Elvedi, Stefan Lainer, Hannes Wolf, Patrick Herrmann, Conor Noß, Rocco Reitz und Mamadou Doucouré. "Da gilt es, so schnell wie möglich Klarheit zu schaffen, um nicht wieder in eine Situation wie 2023 hineinzulaufen", sagt Virkus. 2023 waren zunächst gleich zwölf Verträge ausgelaufen.