Klare Angelegenheit: Schalke II demontiert Köln II mit 5:0

Zu ungewöhnlicher Zeit öffnete der 19. Spieltag in der Regionalliga West seine Tore. Bereits im 12 Uhr kreuzten der FC Schalke 04 II und der 1. FC Köln II die Klingen. Gegen defensiv phasenweise überforderte Kölner feierte Königsblau einen hochverdienten 5:0-Erfolg. Am Abend trifft dann Fortuna Köln auf Rot Weiss Ahlen.

Während viele Fans des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln am Freitag noch in der Arbeit weilten, eröffneten die beiden Zweitvertretungen der Klubs um 12 Uhr den 19. Spieltag der Regionalliga West - mit dem besseren Ende für Königsblau, das am Ende einen 5:0-Kantersieg feiern durfte.

Von Beginn an waren es die Hausherren, die den engagierteren Auftritt hinlegten und sich erste Chancen erarbeiteten. Nach rund einer Viertelstunde hätte es dann auch fast das erste Mal geklingelt. Beim abgefälschten Abschluss von Kozuki stand der Querbalken im Weg. Wenig später lieferte aber auch Köln seinen ersten Arbeitsnachweis und hatte beim Kopfball von Mittelstädt ebenfalls Alu-Pech. Gerade als sich auch die Gäste allmählich aus der Deckung trauten, schlug Schalke das erste Mal zu. Ein fataler Fehlpass der Kölner Hintermannschaft kam postwendend zurück und mündete in einem feinen Steckpass für Dadashov, der die Kugel eiskalt einschob (28.). Trotz Rückstandes hatte Köln in der Folge seine beste Phase in der Partie und erspielte sich zahlreiche Chancen. Schmid und Mittelstädt fehlte es vor dem Tor an diesem Nachmittag aber an der nötigen Effizienz.

Deutlich besser machte es dann Schalke auf der anderen Seite und stellte noch vor der Pause die Weichen für den achten Saisonsieg. Erst wurde Kozuki auf die Reise geschickt und erhöhte auf 2:0, keine 60 Sekunden später umkurvte Kankam Kyerewaa die komplette Kölner Hintermannschaft - inklusive dem herausgeeilten Trautner - und stellte auf 3:0. Als Schalke unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch einen Sané-Kopfball auch noch den vierten Treffer nachlegte, war klar, welche Dimensionen der Nachmittag für die Mannschaft von Mark Zimmermann annehmen würde. Königsblau zeigte sich in der Folge aber durchaus gnädig und entschleunigte die Partie maßgeblich. Fast schon mühelos stellte Kozuki in der 68. Minute von der Strafraumkante auf 5:0 und markierte sogleich den Endstand der Partie.

Ein anderes Spiel mit Köln-Bezug wird am Freitag besonders spannend: Der heimische SC Fortuna duelliert sich mit Rot Weiss Ahlen. Bei den Gästen wird Andreas Golombek sein Debüt als Trainer geben. Und auch bei dieser Partie sind die oft gebrauchten Schlagworte "Selbstvertrauen" und "Rückenwind" ein zu vernachlässigender Faktor: Die Fortuna ist vier Ligaspielen am Stück sieglos, die Ahlener gingen dreimal in Folge als Verlierer vom Feld.

Nächstes Münster-Spektakel?

Der Rest des Spieltags ist für Samstag terminiert. Der souveräne Spitzenreiter Preußen Münster hat nach dem furiosen 5:4 in Wattenscheid nun den SC Wiedenbrück vor der Brust. Nicht nur das emotionale Spiel in der Lohrheide spricht dafür, dass die Adlerträger wieder einen erfreulichen Nachmittag erleben, sondern auch die Bilanz, dass Münster gegen Wiedenbrück in fünf Regionalliga-Spielen noch nicht verloren hat.

Für die SG Wattenscheid 09 bietet ein erneut klangvolles Duell die Chance, ihre bärenstarke Moral auch in Punkte umzumünzen. Beim Tabellenvierten Wuppertaler SV wird diese Aufgabe allerdings alles andere als leicht, doch wer Münster in Unterzahl am Rande eines Punktverlustes hat, der muss sich wohl vor keinem fürchten. Sieht auch Trainer Christian Britscho so: "Wir haben bewiesen, dass wir in dieser Liga gegen jeden Gegner mithalten können", bringt es Britscho vor dem Duell mit seinem früheren Verein auf den Punkt. "Die Mannschaft hat mit Gier und Willen gezeigt, dass sie sich auch vor dem WSV nicht verstecken muss. Wir wollen an das Positive der vergangenen Wochen anknüpfen", lautet die Marschroute des Trainers, der dabei allerdings auf Torjäger Lerche (Gelb-Rote Karte) verzichten muss. Für den WSV wird es auch ein Stück weit darum gehen, wieder in den Rhythmus zu finden, nachdem das Spiel in Ahlen vorheriges Wochenende wegen der widrigen Platzverhältnisse ausgefallen war.

Düren muss umziehen

Boris Schommers steht mit seinem 1. FC Düren vor einem, wenn nicht dem Saisonhöhepunkt: Am Samstag gastiert der große Nachbar Alemannia Aachen. Allerdings nicht in der Westkampfbahn, sondern aus Sicherheitsgründen im Waldstadion von Wegberg-Beeck. Dann wird Schommers wieder darauf setzen, dass seine Mannschaft so aggressiv dagegenhält wie beim 3:0 in Bocholt. Es wäre wenig verwunderlich, wenn Aachen dem Spiel seinen Stempel aufdrücken will, denn Interimstrainer Helge Hohl forderte dieser Tage seine Mannschaft auf, eine dominantere Spielweise an den Tag zu legen. Doch Hohl ist sich im Klaren "Das wird noch Zeit brauchen."

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Statistiken

Tabelle

Tabellenrechner

Der aktuelle Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach II fährt zu Rot-Weiß Oberhausen, das im Tabellenmittelfeld feststeckt. Fohlen-Coach Eugen Polanski bescheinigt dem gesamten Team, das mit nur einem Sieg aus den ersten sechs Begegnungen schlecht in die Saison gestartet war, eine positive Weiterentwicklung: "Wir mussten uns steigern, was uns aber auch gelungen ist. Die Jungs haben großen Spaß daran, an Details zu arbeiten. Das bringt nicht nur die Spieler, sondern auch uns als Mannschaft weiter. Wenn sich das Ganze dann auch noch in den Ergebnissen widerspiegelt, ist das umso schöner." Weniger schön für Oberhausen: Trainer Mike Terranova muss bei dem sowieso schon großen Verletzungspech auch noch auf Nils Winter verzichten, der in Aachen einen Muskelfaserriss erlitt und in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten wird. Für ihn kommt der 18-jährige Nico Petritt gegen Mönchengladbach zu seinem ersten Einsatz in der Startelf und Terranova sieht diese Personalie zwiespältig: "Der Nico ist ein guter Junge, aber er weiß wie wir, dass er noch reifen muss. Das ist auch für mich als Fußballlehrer eine unangenehme Situation."

Abgerundet wird der Spieltag von den Duellen des 1. FC Kaan-Marienborn gegen Schlusslicht SV Straelen, SV Rödinghausen gegen SV Lippstadt 08 und Fortuna Düsseldorf II gegen 1. FC Bocholt. Mit einem Sieg würde der FCB nach Punkten mit der Fortuna-Reserve gleichziehen.