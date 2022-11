"Klar vor Augen geführt": Bei der Arminia geht es jetzt um Grundlegendes

Mit dem Auftritt beim jüngsten 0:1 in Fürth hat Arminia Bielefeld eine ganze Reihe an Fragen aufgeworfen. Auch deshalb geht es jetzt um Grundlegendes, wenn der Bundesliga-Absteiger am Samstagabend auf den 1. FC Kaiserslautern trifft.

So ganz deutlich wurde Daniel Scherning zwar nicht, dennoch wurde klar, was Bielefelds Trainer von seinen Spielern jetzt erwartet. Als der 39-Jährige bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern über das Fürth-Spiel und die gegenwärtige Lage sprach, brach er nicht den Stab über seiner Mannschaft - er betonte aber sehr wohl, dass der jüngste Auftritt "in vielen Bereichen nicht zufriedenstellend" gewesen sei und die Mannschaft derzeit "nicht über das allergrößte Selbstvertrauen verfügt".

Das war diplomatisch formuliert, ließ aber doch erkennen, wie es derzeit um die Arminia bestellt ist. In der vergangenen Woche hatte Schernings Team arg enttäuscht - nun fordert der Coach eine Reaktion. "Wir haben der Mannschaft in dieser Woche nochmal klar vor Augen geführt, dass es in der 2. Liga und in unserer jetzigen Situation nur über die Basistugenden gehen wird", betonte Scherning.

Auch wir können ekligen Fußball spielen. Daniel Scherning

In Fürth hatte Bielefeld auch in Sachen Einsatzbereitschaft, Aggressivität und Galligkeit eine Menge vermissen lassen - und das in einem Spiel, bei dem der Vorletzte auf den Letzten traf. Da dürfte es also nicht verwundern, wenn hinter verschlossener Kabinentür noch weitaus deutlichere Worte gefallen sein dürften als jene, die Scherning nun öffentlich formulierte.

Klar ist: Gegen Kaiserslautern muss bedeutend mehr kommen, um nach einem äußerst ernüchternden Oktober mit fünf Niederlagen in sechs Spielen die Kurve zu kriegen.

Der FCK sei, so Scherning, "eine Mannschaft mit klaren, einfachen Mustern, gutem Spiel auf den zweiten Ball, Gefahr aus Standardsituationen heraus und einer hohen Qualität". Der Trainer der Arminia hob allerdings auch hervor: "Auch wir können ekligen Fußball spielen." Das muss seine Mannschaft nun beweisen - sonst wird es in Bielefeld noch ungemütlicher.