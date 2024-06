Klann kehrt nach Bocholt zurück

Dominik Klann ist zurück beim 1. FC Bocholt. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler, der im Sommer 2023 an den Hünting gewechselt, bereits im Winter aber wieder zum Ligakonkurrenten SV Lippstadt weitergezogen war, will es nochmal in Bocholt versuchen. Beim SVL sammelte Klann wichtige Einsatzminuten und stand in seinen 15 Regionalliga-Einsätzen meist über die volle Distanz auf dem Feld.