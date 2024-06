Klanghafte Duelle: 1. Runde im DHB-Pokal ausgelost

Am heutigen Donnerstag wurde die 1. Runde im DHB-Pokal ausgelost. Dabei kommt es zu interessanten Derbys. Die elf Auftaktpartien werden am 24./25. August ausgespielt

DHB-Schiedsrichterchefin Jutta Ehrmann-Wolf fungierte als Losfee und zog in der Nordgruppe gleich zwei NRW-Duelle. Der ASV Hamm-Westfalen hat eine kurze Auswärtsreise zum TV Emsdetten und Krefeld-Trainer Mark Schmetz empfängt seinen Ex-Verein TUSEM Essen. Der dreifache Deutsche Meister rückte nur ins Teilnehmerfeld, da Drittligist Füchse Berlin II nicht am Wettbewerb teilnehmen darf.

Die Erstligisten haben in der ersten Runde ein Freilos, allerdings nicht die Aufsteiger. Zweitligameister Potsdam reist zum HC Empor Rostock und die SG BBM Bietigheim muss zu den Baggerseepiraten der HSG Rodgau Nieder-Roden.

Die Aufsteiger aus der 3. Liga haben ein Heimrecht, da die Ligazugehörigkeit der Vorsaison zählt. Die HSG Konstanz hat den HC Elbflorenz zu Gast und der TuS Ferndorf empfängt den HSC 2000 Coburg.

Der SC Magdeburg, die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt müssen als beste Mannschaften der letztjährigen Pokalsaison erst im Achtelfinale in den Wettbewerb einsteigen.

1. Runde

*Es gelten jeweils die Platzierungen bzw. Liga-Zugehörigkeit aus der Saison 2023/24. Die unterklassige Mannschaft hat das Heimrecht; bei gleicher Klasse entscheidet das Los.

Nord:

TV Emsdetten - ASV Hamm-Westfalen

HSG Krefeld Niederrhein - TUSEM Essen

HC Empor Rostock - 1. VfL Potsdam

Eintracht Hildesheim - VfL Lübeck-Schwartau

Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke

MTV Braunschweig - HSG Nordhorn-Lingen

Süd:

HSG Konstanz - HC Elbflorenz 2006

TuS Ferndorf - HSC 2000 Coburg

Saase3 Leutershausen - VfL Eintracht Hagen

HSG Rodgau Nieder-Roden - SG BBM Bietigheim

HC Oppenweiler/Backnang - Eulen Ludwigshafen

So läuft der DHB-Pokal 2024/25

Die Teilnehmer der 1. Runde werden in zwei Gruppen eingeteilt (Nord und Süd) und treffen in der Folge in sechs Spielen im Norden und fünf im Süden aufeinander. Das unterklassige Team hat immer Heimrecht.

In der 2. Runde (1. bis 3. Oktober 2024) greifen dann die Erstligisten in den Wettbewerb ein. Lediglich die drei Erstplatzierten des REWE Final4 2024 (Pokalsieger SC Magdeburg, Finalist MT Melsungen und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt) überspringen auch diese Runde und starten im Achtelfinale (13./14. November 2024).

Die acht Teams, die sich dann noch im Wettbewerb befinden, spielen noch im selben Jahr am 19./20. Dezember 2024 die vier Teilnehmer am REWE Final4 2025 aus. Das Highlight-Event, welches 2025 zum dritten Mal in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen wird, steigt im nächsten Jahr am 12. und 13. April.

Die Termine des DHB-Pokals 2024/25

1. Runde DHB-Pokal: 24./25. August 2024

2. Runde DHB-Pokal: 1. bis 3. Oktober 2024

Achtelfinale: 13./14. November 2024

Viertelfinale: 19./20. Dezember 2024

REWE Final4 (Halbfinals, Spiel um Platz 3 & Finale): 12./13. April 2025