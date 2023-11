Klagenfurts Schumacher ehrlich: "Stehen noch nicht da, wo uns einige schon sehen"

Austria Klagenfurt legte auch im dritten Bundesligajahr einen erfolgreichen Saisonstart hin, musste sich zuletzt aber im Oberhaus zweimal in Folge geschlagen geben. Daher bremst Abwehrspieler Till Schumacher trotz Tabellenplatz fünf mit Blick auf die Meistergruppe noch ab und bleibt mit seinem Team am Boden.

Mit 21 Punkten nach den ersten 14 Spieltagen befindet sich Austria Klagenfurt auf Tabellenplatz fünf und somit erneut mittendrin im Kampf um das obere Playoff. Zuletzt setzte es für die Kärntner vor der Länderspielpause aber nicht nur das Aus im ÖFB-Cup-Achtelfinale, sondern man bekam auch in der Liga gleich zwei Niederlagen mit auf den Weg gegeben. Bei den Duellen gegen den Wolfsberger AC (0:4) und Sturm Graz (0:3) wurde bei den Waidmannsdorfern deutlich, dass ihnen die Verletzungsmisere in Kombination mit dem ohnehin schon kleinen Kader nun doch seine Probleme bereitet. Auch deshalb spuckt man im Süden Österreichs im Rennen um die Meistergruppe keine großen Töne, obwohl die dritte Teilnahme in Folge seit dem Aufstieg ins Oberhaus weiterhin in Griffweite ist.

"Die beiden Spiele zuletzt haben gezeigt, dass wir noch nicht da stehen, wo uns von außen einige sehen. Das ehrt uns und ist sicher als Anerkennung zu werten. Aber wir haben noch viel Arbeit und einen langen Weg vor uns, um unser Ziel, den Klassenerhalt, so schnell wie möglich zu erreichen", betont daher Abwehrspieler Till Schumacher im Gespräch auf der "Vereinsseite". Die Klagenfurter wollen nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen wieder schnell in die Spur finden. Damit anfangen will man direkt beim Duell gegen den SCR Altach, der ebenfalls aktuell keine leichte Zeit durchmacht und seit sechs Ligapartien auf einen Sieg wartet. Die letzten drei Spiele gingen aus Sicht der Vorarlberger sogar allesamt verloren.

Fordernder Dreierpack bis zur Winterpause

In Klagenfurt hofft man, nach der Länderspielpause mit frisch aufgeladenen Akkus wieder durchstarten zu können und Zählbares einzusammeln. "Wir haben die Pause genutzt, um zu regenerieren, durchzuatmen und auch den Kopf freizubekommen. Ich denke, das war sehr wichtig, sowohl mental als auch körperlich. Jetzt geht es darum, die Spannung wieder aufzubauen und den Fokus zu 100 Prozent auf das Match in Altach zu legen, um dort mit voller Kraft anzutreten. Das wird erneut ein ganz schweres Spiel, in dem es auf jeden Einzelnen ankommen wird", so Schumacher, der mit seinem Team in der aktuellen Bundesliga-Saison allgemein erst dreimal bezwungen wurde und im Hinspiel gegen die Altacher ein 1:1-Unentschieden holte.

Der Kampf um die oberen sechs Plätze spitzt sich jedenfalls zu. Zwischen den fünftplatzierten Klagenfurtern und dem achten Rapid liegen aktuell nur drei Punkte. Der WAC (20) und die Wiener Austria (19) sitzen den Kärntner direkt im Nacken, weswegen man nach den Niederlagen zuletzt möglichst bald wieder anschreiben sollte. Nach dem Duell in Altach stehen für die Waidmannsdorfer noch Spiele gegen die Austria und den TSV Hartberg an, die man allesamt erfolgreich bestreiten will. Schumacher stellt klar: "Wir gehen in jedes Match, um zu punkten. Das gilt natürlich auch für die drei verbleibenden Spiele bis zur Winterpause. Wir haben uns bisher sehr gut präsentiert und in eine tolle Ausgangslage gebracht, aber trotzdem noch nichts erreicht. Wir müssen das auch über die Linie bringen, dafür brauchen wir Punkte und die wollen wir einfahren. Es sind alles Duelle mit direkten Konkurrenten. Da heißt es, nicht zu verlieren."