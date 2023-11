Klagenfurts Robatsch trotz Klatsche beim Bundesligadebüt stolz: "Ein Traum für mich in Erfüllung gegangen"

Das zweite Kärntner Derby gegen den Wolfsberger AC in dieser Saison will Austria Klagenfurt nach der 0:4-Heimniederlage schnell abhaken. Abwehrtalent Jannik Robatsch wird die Begegnung aber wohl noch lange im Gedächtnis haben, feierte er doch sein Debüt in der Bundesliga und zeigt sich trotz des Spielausgangs stolz.

Mit einer 0:4-Heimniederlage gegen den Wolfsberger AC erlebte Austria Klagenfurt ein Kärntner Derby zum Vergessen und verpasste es, einen weiteren großen Schritt Richtung dritter Teilnahme am oberen Playoff in Folge zu tätigen. Auch wenn das Ergebnis letztendlich aus Sicht der Waidmanndsdorfer sehr schmerzvoll verlief, wollten die Protagonisten nach der erst zweiten Saisoniederlage aber nicht in großes Jammern verfallen, sondern blickten bereits der nächsten Aufgabe entgegen. Einer, der sich aber noch länger mit dem Spiel gegen den WAC beschäftigen wird, ist Jannik Robatsch. Das Abwehrtalent durfte nach zwei Pflichtspieleinsätzen im ÖFB-Cup nun endlich auch in der Bundesliga für die Klagenfurter ran und schnupperte nach seiner Einwechslung in der 71. Spielminute erstmals Luft im Oberhaus.

Trotz des enttäuschenden Ergebnisses gibt sich der 18-jährige Innenverteidiger auf der "Vereinsseite" aber dennoch stolz über sein Debüt in der ersten Liga: "Ich hätte mir für mein Debüt natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, aber dennoch bin ich sehr stolz darauf, mein erstes Bundesliga-Spiel für die Austria Klagenfurt absolviert zu haben. Damit ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, das ist ein Riesenansporn und ich werde im Training alles geben, um mich anzubieten und bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde." Der Youngster der Klagenfurter war im Februar 2020 von seinem Heimatklub ATUS Velden in den Nachwuchs der Violetten gewechselt und erhielt im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag. Danach hatte der Defensivprofi aber mit Verletzungen zu kämpfen, ehe er nun seinen Einstand in der Bundesliga feiern durfte.

Gorenzel freut sich über Talente-Integration

Das freut auch Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel, welcher der Förderung des eigenen Nachwuchsbereiches einen großen Stellenwert zuschreibt: "Die Nachwuchsarbeit spielt eine wesentliche Rolle in unserer mittel- und langfristigen Strategie. Es ist unser Ziel und auch unser Anspruch, Talente zu fördern und weiterzuentwickeln. Es ist eine tolle Sache, dass Jannik sein erstes Bundesliga-Spiel absolviert hat und wir sind davon überzeugt, dass weitere folgen werden, wenn er hart an sich arbeitet." Mit Matthias Dollinger und Bego Kujrakovic wurden im Sommer zwei weitere Talente mit langfristigen Profiverträgen ausgestattet, für die beiden reichte es bislang aber noch nicht zu Einsätzen für das Profiteam.

Aufgrund des ohnehin schmalen Kaders der Klagenfurter sowie der Verletzung von Kosmas Gkezos, darf sich Abwehr-Talent Robatsch jedenfalls berechtige Hoffnungen machen, in Zukunft noch weitere Spielminuten in der höchsten Spielklasse Österreichs zu sammeln. Am kommenden Spieltag steht das Heimspiel gegen Sturm Graz (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) an, wo sich der 18-Jährige erneut beweisen und Cheftrainer Peter Pacult von seinen Qualitäten überzeugen möchte.