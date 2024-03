Klagenfurts Planungssicherheit: "Für die Entwicklung des Vereins sehr wichtig"

Zum dritten Mal in Folge schaffte Austria Klagenfurt die Qualifikation für die Meistergruppe. Zum dritten Mal in Folge bedeutet das frühzeitige Planungssicherheit für den Kärntner Bundesligisten, dessen Entwicklungskurve seit dem Aufstieg 2021 stetig bergauf zeigt.

Dreimal gab es für Austria Klagenfurt seit dem Aufstieg 2021 ein Endspiel um einen Platz in der Meistergruppe. Dreimal reichte es schlussendlich für den Sprung in das obere Play-off, wo für die Kärntner im letzten Saisondrittel nun wieder Topspiele gegen Red Bull Salzburg, Sturm Graz, den LASK und Co. warten. Nachdem den Klagenfurtern in den beiden Vorjahren jeweils 30 Punkte für die erfolgreiche Qualifikation reichten, mussten es dieses Jahr sogar 34 werden, damit man sich erneut zu den Top sechs Mannschaften im österreichischen Oberhaus zählen darf. Angesichts des engen Rennens eine Auszeichnung für die sportliche Entwicklung der Waidmannsdorfer.

"Wir sind froh, über dem Strich zu stehen. Damit ist das Ticket für die nächste Saison gelöst und das ist natürlich für die Entwicklung des Vereins sehr wichtig. Die Saison hat bisher gezeigt, dass wir auch für die Spitzenteams ein unbequemer Gegner sind", weist Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel im Gespräch auf der "Vereinsseite" auf die bisherigen Auftritt in der laufenden Saison hin. Erstmals starten die Klagenfurter als Tabellenvierter in das entscheidende Frühjahr und haben gleich viele Punkte wie der drittplatzierte LASK auf ihrem Konto. Zuversicht für die anstehenden Aufgaben kann auch die Tatsache geben, dass man gegen die Teams aus den Top sechs im Grunddurchgang gut gepunktet hat. Ingesamt holte man in den zehn Duellen gegen Salzburg, Sturm, LASK, Hartberg und Rapid elf Punkte und damit mehr als die Oststeier (10) sowie die Wiener (5).

Hoffnung in puncto Fans

Mit jeweils einem Sieg gegen Hartberg und Rapid sowie einem Remis gegen Sturm, den LASK und Red Bull Salzburg konnte man im Grunddurchgang gegen alle Konkurrenten in der Meistergruppe schon Zählbares mitnehmen. Nach zwei sechsten Plätzen in den vergangenen Jahren darf man aus Klagenfurter Sicht heuer sogar mit mehr spekulieren. "Ich traue der Mannschaft sehr viel zu aufgrund des Zusammenhalts, der sie auszeichnet. Da kann man mit einigem rechnen", glaubt auch Gorenzel an ein positiveres Abschneiden der Mannschaft von Peter Pacult, die auch heuer versuchen wird, die erste Teilnahme am Europacup zu schaffen.

Zum Start der Meistergruppe steht für die Klagenfurter direkt ein forderndes Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz (Sonntag, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Dort hofft man nach dem Zuschauerrekord beim Abschluss gegen den SK Rapid (8.529 Fans) auch nach der Ligateilung auf ein gut gefülltes Stadion. Nachholbedarf gibt es allemal: Mit einem Schnitt von rund 4.500 finden sich die Kärntner nur auf dem achten Platz in der gesamten Liga wieder. Laut Christopher Wernitznig, dem gegen Rapid der wichtige Ausgleichstreffer gelang, wäre dies ein wichtiger Aspekt: "Die Atmosphäre gegen den SK Rapid war herausragend, das hat richtig Spaß gemacht. Ich werde sicher nie vergessen, wie laut es im Stadion nach meinem Tor war. Bei dem Gedanken daran bekomme ich noch immer eine Gänsehaut. Jetzt wollen wir mehr und ich bin davon überzeugt, dass mit dem 12. Mann im Rücken einiges möglich ist."