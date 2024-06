Klagenfurts Karweina wechselt ablösefrei nach Luzern

Stürmer Sinan Karweina verlässt Austria Klagenfurt nach zwei Jahren und wechselt ablösefrei zum Schweizer Erstligisten FC Luzern.

Sinan Karweina geht in der Zukunft für den FC Luzern auf Torjagd. GEPA pictures

Nach zwei Jahren bei Austria Klagenfurt zieht Sinan Karweina in die Schweiz weiter und schließt sich dem dortigen Erstligisten FC Luzern an. Beim Siebten der abgelaufenen Saison unterschreibt der Stürmer einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit Remo Meyer und mit Cheftrainer Mario Frick", sagte Karweina, der ablösefrei in die Schweiz kommt. "Ich konnte mich vor Ort von den Gegebenheiten überzeugen und bin mir sicher, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann."

In der Saison 2023/24 erzielte Karweina 13 Tore für Austria Klagenfurt und steuerte auch sechs Assists bei. In Luzern erhält er die Rückenummer 10, die er auch schon in der letzten Saison bei den Kärntnern getragen hat.